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СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона
СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона - 02.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона
В Киеве забеспокоились из-за результатов первого тура парламентских выборов во Франции. Об этом пишет польская газета Gazeta.pl. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:29+0300
2024-07-02T09:29+0300
2024-07-02T09:47+0300
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. В Киеве забеспокоились из-за результатов первого тура парламентских выборов во Франции. Об этом пишет польская газета Gazeta.pl."Киев с беспокойством следит, за кого голосуют французы. Многое будет зависеть от того, кто будет иметь большинство в парламенте. Потому что любой пакет военной помощи, инициированный президентом, должен быть одобрен правительством", — сообщается в статье.Кроме того, издание отмечает, что украинские власти понимают, что многое, в том числе их поддержка, будет завистеть от исхода выборов. Также у Киева вызывает беспокойство усиление позиций самой Марин Ле Пен, которая "никогда не скрывала своих симпатий к Путину" и громче всех выступала против инициативы Макрона по отправке французской армии на Украину. Ранее сообщалось, что по итогам первого тура парламентских выборов во Франции лидером стала партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Она набрала 34,2 процента голосов, сместив партию Макрона с первого места.
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украина, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен
СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона
Gazeta.pl: провал коалиции Макрона на выборах вызвал тревогу в Киеве
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ.
В Киеве забеспокоились из-за результатов первого тура парламентских выборов во Франции. Об этом пишет польская газета Gazeta.pl
.
"Киев с беспокойством следит, за кого голосуют французы. Многое будет зависеть от того, кто будет иметь большинство в парламенте. Потому что любой пакет военной помощи, инициированный президентом, должен быть одобрен правительством", — сообщается в статье.
Кроме того, издание отмечает, что украинские власти понимают, что многое, в том числе их поддержка, будет завистеть от исхода выборов. Также у Киева вызывает беспокойство усиление позиций самой Марин Ле Пен, которая "никогда не скрывала своих симпатий к Путину" и громче всех выступала против инициативы Макрона по отправке французской армии на Украину.
Ранее сообщалось, что по итогам первого тура парламентских выборов во Франции лидером стала партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Она набрала 34,2 процента голосов, сместив партию Макрона с первого места.
Марин Ле Пен сделала заявление об отправке войск НАТО на Украину