https://1prime.ru/20240702/ukraina-849649105.html

СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона

СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона - 02.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: на Украине испугались фиаско Макрона

В Киеве забеспокоились из-за результатов первого тура парламентских выборов во Франции. Об этом пишет польская газета Gazeta.pl. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T09:29+0300

2024-07-02T09:29+0300

2024-07-02T09:47+0300

украина

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. В Киеве забеспокоились из-за результатов первого тура парламентских выборов во Франции. Об этом пишет польская газета Gazeta.pl."Киев с беспокойством следит, за кого голосуют французы. Многое будет зависеть от того, кто будет иметь большинство в парламенте. Потому что любой пакет военной помощи, инициированный президентом, должен быть одобрен правительством", — сообщается в статье.Кроме того, издание отмечает, что украинские власти понимают, что многое, в том числе их поддержка, будет завистеть от исхода выборов. Также у Киева вызывает беспокойство усиление позиций самой Марин Ле Пен, которая "никогда не скрывала своих симпатий к Путину" и громче всех выступала против инициативы Макрона по отправке французской армии на Украину. Ранее сообщалось, что по итогам первого тура парламентских выборов во Франции лидером стала партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Она набрала 34,2 процента голосов, сместив партию Макрона с первого места.

https://1prime.ru/20240627/nato-849545323.html

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украина, франция, эммануэль макрон, марин ле пен