https://1prime.ru/20240702/ukraina-849650648.html

На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину

На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину - 02.07.2024, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину

Итогом второго тура парламентских выборов во Франции станет пражение президента страны Эммануэля Макрона, что станет катастрофой для Запада и НАТО. Об этом... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T10:06+0300

2024-07-02T10:06+0300

2024-07-02T10:12+0300

россия

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Итогом второго тура парламентских выборов во Франции станет пражение президента страны Эммануэля Макрона, что станет катастрофой для Запада и НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg. "Прогнозы по результатам второго и решающего этапа (парламентских — прим. ред.) выборов во Франции, второй и решающий тур которых состоится через шесть дней, говорят о том, что крайне правое Национальное объединение одержит триумфальную победу, а лидеру страны Эммануэлю Макрону грозит унижение", — говорится в материале издания.Кроме того, агентство пишет, что Макрон сумеет оставить за собой свой пост, однако его авторитет будет подорван. Отмечается, что поражение партии главы государства приведет к тому, что вторая по значимости страна Европейского союза будет управляться сторонниками прекращения помощи Украине и политиками, которые питают симпатию к президенту России Владимиру Путину.

https://1prime.ru/20240702/makron-849647154.html

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россия, франция, украина