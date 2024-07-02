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На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину
На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину - 02.07.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину
Итогом второго тура парламентских выборов во Франции станет пражение президента страны Эммануэля Макрона, что станет катастрофой для Запада и НАТО. Об этом... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T10:06+0300
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Итогом второго тура парламентских выборов во Франции станет пражение президента страны Эммануэля Макрона, что станет катастрофой для Запада и НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg. "Прогнозы по результатам второго и решающего этапа (парламентских — прим. ред.) выборов во Франции, второй и решающий тур которых состоится через шесть дней, говорят о том, что крайне правое Национальное объединение одержит триумфальную победу, а лидеру страны Эммануэлю Макрону грозит унижение", — говорится в материале издания.Кроме того, агентство пишет, что Макрон сумеет оставить за собой свой пост, однако его авторитет будет подорван. Отмечается, что поражение партии главы государства приведет к тому, что вторая по значимости страна Европейского союза будет управляться сторонниками прекращения помощи Украине и политиками, которые питают симпатию к президенту России Владимиру Путину.
https://1prime.ru/20240702/makron-849647154.html
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На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ.
Итогом второго тура парламентских выборов во Франции станет пражение президента страны Эммануэля Макрона, что станет катастрофой для Запада и НАТО. Об этом сообщает
агентство Bloomberg.
"Прогнозы по результатам второго и решающего этапа (парламентских — прим. ред.) выборов во Франции, второй и решающий тур которых состоится через шесть дней, говорят о том, что крайне правое Национальное объединение одержит триумфальную победу, а лидеру страны Эммануэлю Макрону грозит унижение", — говорится в материале издания.
Кроме того, агентство пишет, что Макрон сумеет оставить за собой свой пост, однако его авторитет будет подорван. Отмечается, что поражение партии главы государства приведет к тому, что вторая по значимости страна Европейского союза будет управляться сторонниками прекращения помощи Украине и политиками, которые питают симпатию к президенту России Владимиру Путину.
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