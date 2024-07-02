Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240702/ukraina-849650648.html
На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину
На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину - 02.07.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину
Итогом второго тура парламентских выборов во Франции станет пражение президента страны Эммануэля Макрона, что станет катастрофой для Запада и НАТО. Об этом... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T10:06+0300
2024-07-02T10:12+0300
россия
франция
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Итогом второго тура парламентских выборов во Франции станет пражение президента страны Эммануэля Макрона, что станет катастрофой для Запада и НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg. "Прогнозы по результатам второго и решающего этапа (парламентских — прим. ред.) выборов во Франции, второй и решающий тур которых состоится через шесть дней, говорят о том, что крайне правое Национальное объединение одержит триумфальную победу, а лидеру страны Эммануэлю Макрону грозит унижение", — говорится в материале издания.Кроме того, агентство пишет, что Макрон сумеет оставить за собой свой пост, однако его авторитет будет подорван. Отмечается, что поражение партии главы государства приведет к тому, что вторая по значимости страна Европейского союза будет управляться сторонниками прекращения помощи Украине и политиками, которые питают симпатию к президенту России Владимиру Путину.
https://1prime.ru/20240702/makron-849647154.html
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_156:0:2244:1566_1920x0_80_0_0_33dd3fb3694b0b12896746d01812dcc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, франция, украина
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
10:06 02.07.2024 (обновлено: 10:12 02.07.2024)
 
На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину

Bloomberg: победа партии Ле Пен опасна для Украины и дестабилизирует ЕС и НАТО

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Итогом второго тура парламентских выборов во Франции станет пражение президента страны Эммануэля Макрона, что станет катастрофой для Запада и НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Прогнозы по результатам второго и решающего этапа (парламентских — прим. ред.) выборов во Франции, второй и решающий тур которых состоится через шесть дней, говорят о том, что крайне правое Национальное объединение одержит триумфальную победу, а лидеру страны Эммануэлю Макрону грозит унижение", — говорится в материале издания.
Кроме того, агентство пишет, что Макрон сумеет оставить за собой свой пост, однако его авторитет будет подорван. Отмечается, что поражение партии главы государства приведет к тому, что вторая по значимости страна Европейского союза будет управляться сторонниками прекращения помощи Украине и политиками, которые питают симпатию к президенту России Владимиру Путину.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Во Франции предсказали роль Макрона в "правительстве сожительства"
07:08
 
РОССИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала