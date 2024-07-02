https://1prime.ru/20240702/ukraina-849651663.html

Украина уже находится в состоянии дефолта, заявила депутат Рады

Украина уже находится в состоянии дефолта, заявила депутат Рады - 02.07.2024, ПРАЙМ

Украина уже находится в состоянии дефолта, заявила депутат Рады

Украина из-за коммерческого долга в размере 20 миллиардов долларов фактически допустила дефолт, однако пока он не объявлен де-юре, заявила депутат Верховной... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T10:29+0300

2024-07-02T10:29+0300

2024-07-02T10:29+0300

россия

украина

дефолт

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Украина из-за коммерческого долга в размере 20 миллиардов долларов фактически допустила дефолт, однако пока он не объявлен де-юре, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина. В понедельник британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. "У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало 20 миллиардов долларов… Дефолт по сути у нас уже есть - он по факту есть, но де-юре его нет", - сказала Южанина в эфире телеканала "Новости.LIVE". Как отмечает депутат, в Раде заявляют о возможном повышении налогов, чтобы проверить реакцию граждан Украины на подобный шаг. Это решение рассматривается и в офисе Владимира Зеленского, однако власти страны пока не решаются вынести этот вопрос на публику, опасаясь негативной реакции общества. "У нас в обществе очень большая градация людей: с очень большим доходом и на грани бедности… У нас сейчас более 50% граждан Украины за чертой бедности", - добавила Южанина. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования. Если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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россия, украина, дефолт