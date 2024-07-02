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Кабмин Украины наделил главу Минобороны новыми полномочиями

Кабмин Украины наделил главу Минобороны новыми полномочиями - 02.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин Украины наделил главу Минобороны новыми полномочиями

Украинский кабинет министров наделил главу Министерства обороны Рустема Умерова полномочиями принимать решения об увеличении объемов брони от мобилизации. Об... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T15:01+0300

2024-07-02T15:01+0300

2024-07-02T15:03+0300

россия

украина

мобилизация

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Украинский кабинет министров наделил главу Министерства обороны Рустема Умерова полномочиями принимать решения об увеличении объемов брони от мобилизации. Об этом во вторник рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. "Правительство внесло изменения в организацию бронирования военнообязанных во время военного положения. Министру обороны предоставлены полномочия принимать решения на основании предложений межведомственной рабочей группы по вопросам организации призыва военнообязанных об увеличении объемов бронирования",- сообщил он в своем Telegram-канале. 11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

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россия, украина, мобилизация