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СМИ обещали Украине "хорошие новости" на саммите НАТО - 02.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ обещали Украине "хорошие новости" на саммите НАТО
СМИ обещали Украине "хорошие новости" на саммите НАТО - 02.07.2024, ПРАЙМ
СМИ обещали Украине "хорошие новости" на саммите НАТО
Киев на саммите НАТО в июле может получить "хорошие новости" о средствах противовоздушной обороны, заявил агентству Reuters неназванный высокопоставленный... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T16:52+0300
2024-07-02T16:52+0300
вооружения
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Киев на саммите НАТО в июле может получить "хорошие новости" о средствах противовоздушной обороны, заявил агентству Reuters неназванный высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.Владимир Зеленский ранее просил Запад направить ВСУ как минимум семь комплексов Patriot."Мы надеемся, что доберемся до саммита и сделаем новые объявления по противовоздушной обороне... вы знаете, что украинцы очень хотят получить дополнительные Patriot или похожие системы", - сказал собеседник издания.По его словам, у стран-членов НАТО по этому вопросу будут "некие дополнительные хорошие новости".Ранее газета The New York Times писала, что НАТО на саммите в Вашингтоне не пригласит Украину вступить в альянс. При этом, по данным издания, блок предложит создание миссии для координации всех видов помощи Киеву.
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нато, украина, пво, patriot
Вооружения, НАТО, УКРАИНА, ПВО, Patriot
16:52 02.07.2024
 
СМИ обещали Украине "хорошие новости" на саммите НАТО

Reuters: Украину могут ждать "хорошие новости" по ПВО на саммите НАТО

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Киев на саммите НАТО в июле может получить "хорошие новости" о средствах противовоздушной обороны, заявил агентству Reuters неназванный высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.
Владимир Зеленский ранее просил Запад направить ВСУ как минимум семь комплексов Patriot.
"Мы надеемся, что доберемся до саммита и сделаем новые объявления по противовоздушной обороне... вы знаете, что украинцы очень хотят получить дополнительные Patriot или похожие системы", - сказал собеседник издания.
По его словам, у стран-членов НАТО по этому вопросу будут "некие дополнительные хорошие новости".
Ранее газета The New York Times писала, что НАТО на саммите в Вашингтоне не пригласит Украину вступить в альянс. При этом, по данным издания, блок предложит создание миссии для координации всех видов помощи Киеву.
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ВооруженияНАТОУКРАИНАПВОPatriot
 
 
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