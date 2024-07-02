https://1prime.ru/20240702/ukraina-849669366.html

СМИ обещали Украине "хорошие новости" на саммите НАТО

СМИ обещали Украине "хорошие новости" на саммите НАТО - 02.07.2024, ПРАЙМ

СМИ обещали Украине "хорошие новости" на саммите НАТО

Киев на саммите НАТО в июле может получить "хорошие новости" о средствах противовоздушной обороны, заявил агентству Reuters неназванный высокопоставленный... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T16:52+0300

2024-07-02T16:52+0300

2024-07-02T16:52+0300

вооружения

нато

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Киев на саммите НАТО в июле может получить "хорошие новости" о средствах противовоздушной обороны, заявил агентству Reuters неназванный высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.Владимир Зеленский ранее просил Запад направить ВСУ как минимум семь комплексов Patriot."Мы надеемся, что доберемся до саммита и сделаем новые объявления по противовоздушной обороне... вы знаете, что украинцы очень хотят получить дополнительные Patriot или похожие системы", - сказал собеседник издания.По его словам, у стран-членов НАТО по этому вопросу будут "некие дополнительные хорошие новости".Ранее газета The New York Times писала, что НАТО на саммите в Вашингтоне не пригласит Украину вступить в альянс. При этом, по данным издания, блок предложит создание миссии для координации всех видов помощи Киеву.

https://1prime.ru/20240702/nato-849663863.html

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нато, украина, пво, patriot