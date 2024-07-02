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Российская валюта в поисках стабильности: новые вызовы и перспективы - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Российская валюта в поисках стабильности: новые вызовы и перспективы
Российская валюта в поисках стабильности: новые вызовы и перспективы - 02.07.2024, ПРАЙМ
Российская валюта в поисках стабильности: новые вызовы и перспективы
Российский валютный рынок переживает период турбулентности, вызванный адаптацией к изменившимся экономическим реалиям. Она не такая большая, но чувствуется как... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T08:57+0300
2024-07-02T08:57+0300
мнения аналитиков
иностранная валюта
рубль
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российский валютный рынок переживает период турбулентности, вызванный адаптацией к изменившимся экономическим реалиям. Она не такая большая, но чувствуется как рынок становится другим. По итогам торгов 1 июля рубль продемонстрировал незначительное ослабление по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара США вырос на 0,37% до 87,48 рубля, евро укрепился на 0,34% до 93,92 рубля, а китайский юань прибавил 1,20%, достигнув отметки 11,87 рубля. Стоит отметить, что указанные котировки отражают стоимость однодневных фьючерсных контрактов с автоматической пролонгацией (USDRUBF и EURRUBF) на курсы доллара и евро соответственно. Центральный банк России, в свою очередь, установил официальный курс доллара на уровне 87,2972 рубля, а евро – 93,9582 рубля. В ходе дневной торговой сессии курс американской валюты достигал пиковых значений в 87,91 рубля. Советник председателя Банка России Ксения Юдаева прокомментировала текущую ситуацию, подчеркнув, что нестабильность рубля обусловлена процессом адаптации к новым рыночным условиям. По мнению представителей ЦБ, данное явление носит временный характер и связано с структурными изменениями на валютном рынке. Среди ключевых факторов, влияющих на курс национальной валюты, можно выделить высокий объем продаж валютной выручки при одновременном снижении спроса на импорт. В ЦБ считают, что ситуация стабилизируется в обозримом будущем, аналогично тому, как это произошло после турбулентности начала 2022 года. Дополнительное влияние на динамику рубля оказывают недавние изменения в регулировании: снижение порога обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 60% из-за санкций, введенных против Московской биржи. На фоне волатильности рубля, нефтяной рынок демонстрирует уверенный рост. 1 июля стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 2,06%, достигнув 86,61 доллара. Поддержку ценам оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и готовность стран ОПЕК+ к корректировке объемов добычи в зависимости от рыночной конъюнктуры. Трейдеры наращивают длинные позиции, опасаясь, что эскалация конфликта между Израилем и группировкой Хезболла в Ливане может привести к перебоям в глобальных поставках нефти. Дополнительным фактором неопределенности выступает начало сезона ураганов в Атлантике. Ураган "Берил", достигший 4 категории мощности, уже обрушился на Карибский регион, что потенциально может повлиять на нефтяную инфраструктуру. Однако рынок нефти также подвержен влиянию факторов, способных оказать давление на цены. Перспектива сохранения высоких процентных ставок в США на продолжительный период может привести к замедлению экономического роста и, как следствие, снижению спроса на нефть. Укрепление доллара также создает сдерживающий эффект для роста нефтяных котировок. На азиатских торгах 2 июля баррель Brent торгуется на уровне 86,81 доллара. Покупателям удалось удержать важный уровень поддержки 84,4 доллара. Ближайшей целью для быков остается отметка 87,50 доллара, при преодолении которой следующий значимый уровень сопротивления располагается на 88,65 доллара. Что касается перспектив рубля, то я склоняюсь к сценарию диапазонной торговли в краткосрочной перспективе, учитывая продолжающуюся адаптацию рынка к новым условиям. Для пары доллар/рубль промежуточное сопротивление находится на уровне 88,50 рубля, а ключевой уровень – на отметке 90 рублей за доллар. Индекс Мосбиржи вырос на 1,01%, до 3186,19 п., тогда как индекс РТС упал на 0,78%, до 1149,77 п. Слабость рубля помогает индексу Мосбиржи отыгрывать потери. Валютный рынок адаптируется к новым условиям, поэтому волатильность остается повышенной по рублю. Он может как и укрепиться резко, так и ослабнуть при появлении дисбаланса между спросом и предложением. По техническому анализу логично предположить, что рост продолжится до 3220 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, иностранная валюта, рубль
Мнения аналитиков, иностранная валюта, рубль
08:57 02.07.2024
 

Российская валюта в поисках стабильности: новые вызовы и перспективы

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российский валютный рынок переживает период турбулентности, вызванный адаптацией к изменившимся экономическим реалиям. Она не такая большая, но чувствуется как рынок становится другим.

По итогам торгов 1 июля рубль продемонстрировал незначительное ослабление по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара США вырос на 0,37% до 87,48 рубля, евро укрепился на 0,34% до 93,92 рубля, а китайский юань прибавил 1,20%, достигнув отметки 11,87 рубля.

Стоит отметить, что указанные котировки отражают стоимость однодневных фьючерсных контрактов с автоматической пролонгацией (USDRUBF и EURRUBF) на курсы доллара и евро соответственно. Центральный банк России, в свою очередь, установил официальный курс доллара на уровне 87,2972 рубля, а евро – 93,9582 рубля.

В ходе дневной торговой сессии курс американской валюты достигал пиковых значений в 87,91 рубля. Советник председателя Банка России Ксения Юдаева прокомментировала текущую ситуацию, подчеркнув, что нестабильность рубля обусловлена процессом адаптации к новым рыночным условиям. По мнению представителей ЦБ, данное явление носит временный характер и связано с структурными изменениями на валютном рынке.

Среди ключевых факторов, влияющих на курс национальной валюты, можно выделить высокий объем продаж валютной выручки при одновременном снижении спроса на импорт. В ЦБ считают, что ситуация стабилизируется в обозримом будущем, аналогично тому, как это произошло после турбулентности начала 2022 года.

Дополнительное влияние на динамику рубля оказывают недавние изменения в регулировании: снижение порога обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 60% из-за санкций, введенных против Московской биржи.

На фоне волатильности рубля, нефтяной рынок демонстрирует уверенный рост. 1 июля стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 2,06%, достигнув 86,61 доллара. Поддержку ценам оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и готовность стран ОПЕК+ к корректировке объемов добычи в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Трейдеры наращивают длинные позиции, опасаясь, что эскалация конфликта между Израилем и группировкой Хезболла в Ливане может привести к перебоям в глобальных поставках нефти. Дополнительным фактором неопределенности выступает начало сезона ураганов в Атлантике. Ураган "Берил", достигший 4 категории мощности, уже обрушился на Карибский регион, что потенциально может повлиять на нефтяную инфраструктуру.

Однако рынок нефти также подвержен влиянию факторов, способных оказать давление на цены. Перспектива сохранения высоких процентных ставок в США на продолжительный период может привести к замедлению экономического роста и, как следствие, снижению спроса на нефть. Укрепление доллара также создает сдерживающий эффект для роста нефтяных котировок.

На азиатских торгах 2 июля баррель Brent торгуется на уровне 86,81 доллара. Покупателям удалось удержать важный уровень поддержки 84,4 доллара. Ближайшей целью для быков остается отметка 87,50 доллара, при преодолении которой следующий значимый уровень сопротивления располагается на 88,65 доллара.

Что касается перспектив рубля, то я склоняюсь к сценарию диапазонной торговли в краткосрочной перспективе, учитывая продолжающуюся адаптацию рынка к новым условиям. Для пары доллар/рубль промежуточное сопротивление находится на уровне 88,50 рубля, а ключевой уровень – на отметке 90 рублей за доллар.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,01%, до 3186,19 п., тогда как индекс РТС упал на 0,78%, до 1149,77 п. Слабость рубля помогает индексу Мосбиржи отыгрывать потери. Валютный рынок адаптируется к новым условиям, поэтому волатильность остается повышенной по рублю. Он может как и укрепиться резко, так и ослабнуть при появлении дисбаланса между спросом и предложением. По техническому анализу логично предположить, что рост продолжится до 3220 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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