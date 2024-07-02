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Юань опустился до нового семимесячного минимума против доллара США

Юань опустился до нового семимесячного минимума против доллара США - 02.07.2024, ПРАЙМ

Юань опустился до нового семимесячного минимума против доллара США

Китайский юань в понедельник опустился до нового 7-месячного минимума против доллара США, испытывая давление со стороны роста доходности казначейских облигаций... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:49+0300

2024-07-02T11:49+0300

2024-07-02T11:49+0300

китайский юань

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валютный рынок

юань

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник опустился до нового 7-месячного минимума против доллара США, испытывая давление со стороны роста доходности казначейских облигаций США. Инвесторы теперь обдумывают вероятность второго президентского срока Дональда Трампа.Кроме того, понижательное давление на юань оказывает склонность Народного банка Китая устанавливать более низкий срединный курс национальной валюты, которая сигнализирует о готовности властей допустить дальнейшее ее ослабление.По состоянию на 03.23 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,04%, по 7,2712 за доллар США.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1291 за доллар США, что выше оценки Reuters, но является самым низким значением с 21 ноября.На континентальном рынке юань открылся на отметке 7,2679 за доллар.В этом году юань ослаб на 2,3%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами, анемичного потребления и проблем сектора недвижимости.Судя по срединному курсу понедельника, юаню позволено опуститься до 7,2717 за доллар.Доллара торгуется в районе почти 38-летнего максимума против японской иены на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций США. Аналитики объясняют сложившуюся ситуация ожиданиями победы Трампа, которая ассоциируется с повышением пошлин и государственных заимствований.Позднее во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл будет выступать на мероприятии, организованном Европейским центральным банком.Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,3049.Индекс доллара вырос на 0,057%, до 105,9.

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рынки, валютный рынок, юань