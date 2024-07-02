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В Кремле прокомментировали "вмешательство России" в работу спутников Европы - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали "вмешательство России" в работу спутников Европы
В Кремле прокомментировали "вмешательство России" в работу спутников Европы - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали "вмешательство России" в работу спутников Европы
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ему не известны детали неких обсуждений в ООН о "вмешательстве... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T13:28+0300
2024-07-02T13:28+0300
дмитрий песков
владимир путин
спутники
европа
оон
рэб
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ему не известны детали неких обсуждений в ООН о "вмешательстве России" в работу европейских спутников. "Нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не знаю, о каких структурах идет речь.", - сказал он, отвечая на комментарий одного из представителей прессы. По словам журналиста, одна из структур ООН выступила с осуждением серии инцидентов якобы российского вмешательства в работу спутниковых систем европейских стран.Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщало, что число сбоев в работе GPS над восточным флангом НАТО с начала этого года уже в три раза превысило тот же показатель за весь 2023-й. Предположительно это результат работы мощных российских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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дмитрий песков, владимир путин, спутники, европа, оон, рэб
Дмитрий Песков, Владимир Путин, спутники, ЕВРОПА, ООН, РЭБ
13:28 02.07.2024
 
В Кремле прокомментировали "вмешательство России" в работу спутников Европы

Песков: в Кремле не в курсе "вмешательства РФ" в работу спутников Европы

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
© POOL
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ему не известны детали неких обсуждений в ООН о "вмешательстве России" в работу европейских спутников.
"Нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не знаю, о каких структурах идет речь.", - сказал он, отвечая на комментарий одного из представителей прессы. По словам журналиста, одна из структур ООН выступила с осуждением серии инцидентов якобы российского вмешательства в работу спутниковых систем европейских стран.
Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщало, что число сбоев в работе GPS над восточным флангом НАТО с начала этого года уже в три раза превысило тот же показатель за весь 2023-й. Предположительно это результат работы мощных российских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинспутникиЕВРОПАООНРЭБ
 
 
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