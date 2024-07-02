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ВТБ: выдача ипотеки в июне подскочила почти в 1,5 раза

ВТБ: выдача ипотеки в июне подскочила почти в 1,5 раза - 02.07.2024, ПРАЙМ

ВТБ: выдача ипотеки в июне подскочила почти в 1,5 раза

Объем выдачи ипотечных кредитов в России в июне 2024 года оценивается в 780 миллиардов рублей, что почти в полтора раза больше показателя мая, сообщает... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T10:44+0300

2024-07-02T10:44+0300

2024-07-02T10:44+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в июне 2024 года оценивается в 780 миллиардов рублей, что почти в полтора раза больше показателя мая, сообщает пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, по итогам июня продажи ипотеки в России могут составить 780 миллиардов рублей, увеличившись более чем на 45% к маю текущего года и почти на четверть к июню прошлого года", - говорится в сообщении. Всплеск спроса, как поясняет банк, произошел на фоне завершения программы массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% и "старых" условий "семейной" ипотеки. "Со второго полугодия рынок будет охлаждаться. Наибольшее сокращение продаж ВТБ прогнозирует в июле-августе: примерно на четверть к июню, в то время как за последние 15 лет выдачи прирастали в среднем на 3% месяц к месяцу", - указывается в сообщении. Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что завершение льготной ипотеки на новостройки и вероятное изменение "семейной" ипотеки после 1 июля стимулировало многих россиян не откладывать покупку квартиры и поспешить получить льготный кредит до конца июня. "Особенный ажиотаж мы почувствовали на прошлой неделе. Резко выросший спрос на популярные госпрограммы привел почти к 50%-ному росту продаж к прошлому году. Но уже во втором полугодии рынок будет охлаждаться. Помимо завершения универсальной господдержки, на динамику спроса будут влиять высокие ставки по обычной ипотеке и ужесточившаяся риск-политика ЦБ. Мы ожидаем, что по итогам года рыночные продажи сократятся примерно на треть к прошлому году и составят порядка 5,3-5,4 триллиона рублей", - прокомментировал Бабин. В целом по итогам первого полугодия 2024 года, как отмечает ВТБ, заемщики получили на покупку жилья более 2,8 триллиона рублей – всего на 8% меньше, чем за сопоставимый период 2023 года. Основное число сделок банки провели на льготных условиях. Средний размер кредита по итогам января-июня составил около 3,8 миллиона рублей – почти на 553 тысячи меньше, чем год назад. Банк поясняет, что это связано с уменьшением максимальной суммы кредитов в рамках льготной ипотеки на новостройки для Москвы, Санкт-Петербурга и областей с конца 2023 года до 6 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240702/ipoteka-849646352.html

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втб, ипотека, россия