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Шесть человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке

Шесть человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке - 02.07.2024, ПРАЙМ

Шесть человек госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке

В результате взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке шестеро пострадавших были госпитализированы, сообщили в Минздраве Башкирии. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T12:54+0300

2024-07-02T12:54+0300

2024-07-02T13:11+0300

происшествия

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УФА, 2 июл - ПРАЙМ. В результате взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке шестеро пострадавших были госпитализированы, сообщили в Минздраве Башкирии."Пять человек, пострадавших во время взрыва бытового газа, госпитализированы в городскую больницу №1 Стерлитамака. Ситуацию на личный контроль взял министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что среди госпитализированных - шесть взрослых с ожогами различной степени тяжести. Некоторым пострадавшим был разрешен амбулаторный прием, однако один человек умер на месте происшествия перед прибытием скорой помощи. В ведомстве подчеркнули, что врачи-ожоговики из Республиканского ожогового центра уже отправились в Стерлитамак для оказания помощи.Также сообщается, что в результате взрыва в больницу госпитализированы три женщины 1986, 1988, 1998 г.р., двое мужчин 1967 и 1997 г.р., а также 1 девочка 2014 г.р. Женщина 1958 г.р., погибла.Взрыв газа произошел в многоквартирном доме во время ремонтных работ на газовом оборудовании. По факту инцидента возбуждено уголовное дело на основе оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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