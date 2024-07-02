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"Яндекс Пэй" подключился к QR-платформе от "Сбера"

"Яндекс Пэй" подключился к QR-платформе от "Сбера" - 02.07.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Пэй" подключился к QR-платформе от "Сбера"

"Яндекс Пэй" подключился к QR-платформе Сбербанка, расширив число партнеров этой платформы до пятнадцати, сообщает пресс-служба "Сбера". | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T13:56+0300

2024-07-02T13:56+0300

2024-07-02T13:56+0300

сбербанк

яндекс

qr-код

кэшбэк

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. "Яндекс Пэй" подключился к QR-платформе Сбербанка, расширив число партнеров этой платформы до пятнадцати, сообщает пресс-служба "Сбера"."Яндекс.Пэй" подключился к QR-платформе от "Сбера". Теперь пользователи "Яндекс.Пэй" могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 1,7 миллиона терминалов "Сбера" через платформу "Плати QR" и получать кешбэк 2% баллами "Плюса", расплачиваясь любым QR-кодом, а также повышенный кешбэк за покупки в выбранных категориях", - говорится в сообщении.Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю нужно войти в приложение "Яндекс Пэй" в смартфоне и открыть оплату по QR или отсканировать QR-код камерой телефона и выбрать "Яндекс Пэй" среди предложенных методов оплаты."Сбер" начал развивать оплату по QR еще до того, как международные платежные системы ушли из России. После того как привычные платежные инструменты перестали быть доступными для клиента, развитие платежей по QR-кодам, с помощью NFC и по биометрии приобрело особое значение. Мы всегда стремимся создать максимально удобный клиентский опыт, поэтому создали мульти-QR - решение, позволяющее объединить QR-коды разных банков, а также Системы быстрых платежей от НСПК. Вместе с "Яндекс.Пэй" пул партнеров, подключенных к QR-платформе "Сбера", расширился до 15 банков", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Сергея Шубочкина.QR-платформа входит в семейство SberPay, которое "Сбер" развивает с 2019 года и представляет собой сервис, который помогает клиенту платить быстро и бесшовно и сохранять все привилегии своего банка - бонусы и кешбэки. Пресс-служба "Сбера" отмечает, что с начала 2024 года обороты по платежам и количество транзакций с помощью QR-кодов у банков - партнеров "Сбера" выросли в 2 раза. Подключенные к платформе партнеры фиксируют увеличение числа клиентов, которые ежемесячно пользуются оплатой по QR "Сбера", на 80%.

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сбербанк, яндекс, qr-код, кэшбэк