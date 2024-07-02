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Юань открыл торги 2 июля ростом

Юань открыл торги 2 июля ростом - 02.07.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 2 июля ростом

Курс рубля открыл торги вторника в минусе: юань поднимается до 11,9 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.07.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Курс рубля открыл торги вторника в минусе: юань поднимается до 11,9 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск растет на почти на 3 копейки, до 11,9 рубля.

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