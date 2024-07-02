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Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб - 02.07.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб
Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T19:27+0300
2024-07-02T19:27+0300
2024-07-02T19:27+0300
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек, до 11,81 рубля.Ранее Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 июля. Курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,98 копейки, до 11,9017 рубля, курс доллара — на 69,49 копейки, до 87,9921 рубля, евро снизился на 26,32 копейки, до 93,695 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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банк россии, мосбиржа, юань, курсы валют
Экономика, Банк России, Мосбиржа, юань, Курсы валют
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек, до 11,81 рубля.
Ранее Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 июля. Курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,98 копейки, до 11,9017 рубля, курс доллара — на 69,49 копейки, до 87,9921 рубля, евро снизился на 26,32 копейки, до 93,695 рубля, следует из данных Банка России.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 3 июля
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.