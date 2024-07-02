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Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб - 02.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240702/yuan-849674865.html
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб - 02.07.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб
Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T19:27+0300
2024-07-02T19:27+0300
экономика
банк россии
мосбиржа
юань
курсы валют
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек, до 11,81 рубля.Ранее Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 июля. Курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,98 копейки, до 11,9017 рубля, курс доллара — на 69,49 копейки, до 87,9921 рубля, евро снизился на 26,32 копейки, до 93,695 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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банк россии, мосбиржа, юань, курсы валют
Экономика, Банк России, Мосбиржа, юань, Курсы валют
19:27 02.07.2024
 
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб

Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЯблоки и китайский юань
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек, до 11,81 рубля.
Ранее Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 июля. Курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,98 копейки, до 11,9017 рубля, курс доллара — на 69,49 копейки, до 87,9921 рубля, евро снизился на 26,32 копейки, до 93,695 рубля, следует из данных Банка России.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 3 июля
17:29
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
 
ЭкономикаБанк РоссииМосбиржаюаньКурсы валют
 
 
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