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Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб

Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб - 02.07.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,81 руб

Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T19:27+0300

2024-07-02T19:27+0300

2024-07-02T19:27+0300

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек, до 11,81 рубля.Ранее Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 июля. Курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,98 копейки, до 11,9017 рубля, курс доллара — на 69,49 копейки, до 87,9921 рубля, евро снизился на 26,32 копейки, до 93,695 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

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банк россии, мосбиржа, юань, курсы валют