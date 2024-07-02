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Косачев назвал пять фатальных ошибок Запада в контексте украинского кризиса - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Косачев назвал пять фатальных ошибок Запада в контексте украинского кризиса
Косачев назвал пять фатальных ошибок Запада в контексте украинского кризиса - 02.07.2024, ПРАЙМ
Косачев назвал пять фатальных ошибок Запада в контексте украинского кризиса
Запад допустил пять фатальных ошибок в контексте кризиса на Украине. Таким мнением с изданием "Аргументы и факты" поделился заместитель председателя Совета... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:20+0300
2024-07-02T09:51+0300
политика
россия
запад
константин косачев
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Запад допустил пять фатальных ошибок в контексте кризиса на Украине. Таким мнением с изданием "Аргументы и факты" поделился заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев."К сожалению, признаков того, что инициативы России услышаны, нет. И, с моей точки зрения, это пятая фатальная ошибка, которую допускает Запад в контексте украинского кризиса", — сказал сенатор.По мнению Косачева, западные страны не отреагировали на государственный переворот на Украине в 2014 году, что стало первой критической ошибкой. Второй ошибкой стал отказ принять изменения статуса Крыма и Севастополя, что было сделано по воле народа.Третьей ошибкой Косачев назвал отказ признать гражданскую войну на юго-востоке Украины. Наконец, четвертой ошибкой стал отказ Запада принять российские предложения в декабре 2021, что привело к неизбежному началу спецоперации.Ранее президент России Владимир Путин выступил с рядом мирных предложений для урегулирования украинского конфликта. Российский лидер призвал Киев вывести свои войска с российской территории, официально отказаться от планов вступления в НАТО и закрепить свой нейтральный статус, а также отменить санкции против России. Тем не менее, предложения были отклонены.
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россия, запад, константин косачев
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Константин Косачев
09:20 02.07.2024 (обновлено: 09:51 02.07.2024)
 
Косачев назвал пять фатальных ошибок Запада в контексте украинского кризиса

Косачев: Запад совершил пять фатальных ошибок в контексте украинского кризиса

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Запад допустил пять фатальных ошибок в контексте кризиса на Украине. Таким мнением с изданием "Аргументы и факты" поделился заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
"К сожалению, признаков того, что инициативы России услышаны, нет. И, с моей точки зрения, это пятая фатальная ошибка, которую допускает Запад в контексте украинского кризиса", — сказал сенатор.
По мнению Косачева, западные страны не отреагировали на государственный переворот на Украине в 2014 году, что стало первой критической ошибкой. Второй ошибкой стал отказ принять изменения статуса Крыма и Севастополя, что было сделано по воле народа.
Третьей ошибкой Косачев назвал отказ признать гражданскую войну на юго-востоке Украины. Наконец, четвертой ошибкой стал отказ Запада принять российские предложения в декабре 2021, что привело к неизбежному началу спецоперации.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с рядом мирных предложений для урегулирования украинского конфликта. Российский лидер призвал Киев вывести свои войска с российской территории, официально отказаться от планов вступления в НАТО и закрепить свой нейтральный статус, а также отменить санкции против России. Тем не менее, предложения были отклонены.
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