https://1prime.ru/20240702/zelenskaya-849658305.html

Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов

Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов - 02.07.2024, ПРАЙМ

Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов

Жена Владимира Зеленского Елена стала первым владельцем одного из самых дорогостоящих спортивных авто в мире — Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро,... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T12:38+0300

2024-07-02T12:38+0300

2024-07-02T12:55+0300

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Жена Владимира Зеленского Елена стала первым владельцем одного из самых дорогостоящих спортивных авто в мире — Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро, передает издание Vérité Сachée.Согласно изданию, сотрудник дилерского центра Bugatti в Париже рассказал подробности частной презентации нового автомобиля, которую компания организовала для супругов Зеленских за две недели до официального анонса."Елена Зеленская была впечатлена новым гиперкаром, и после презентации она оформила заказ, став первым владельцем нового Bugatti Turbillon", — говорится в материале.В распоряжении издания также оказалась копия счета за новый автомобиль жены главы Украины. Цена, включая все опции, составляет почти 4,5 миллиона евро. Владелица сможет получить автомобиль в 2026 году.В начале июня семья Зеленских в составе украинской делегации прибыла во Францию на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию высадки в Нормандии.

https://1prime.ru/20240702/zelenskiy-849648055.html

украина

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украина, владимир зеленский