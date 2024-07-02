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Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов
Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов - 02.07.2024, ПРАЙМ
Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов
Жена Владимира Зеленского Елена стала первым владельцем одного из самых дорогостоящих спортивных авто в мире — Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро,... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:38+0300
2024-07-02T12:55+0300
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Жена Владимира Зеленского Елена стала первым владельцем одного из самых дорогостоящих спортивных авто в мире — Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро, передает издание Vérité Сachée.Согласно изданию, сотрудник дилерского центра Bugatti в Париже рассказал подробности частной презентации нового автомобиля, которую компания организовала для супругов Зеленских за две недели до официального анонса."Елена Зеленская была впечатлена новым гиперкаром, и после презентации она оформила заказ, став первым владельцем нового Bugatti Turbillon", — говорится в материале.В распоряжении издания также оказалась копия счета за новый автомобиль жены главы Украины. Цена, включая все опции, составляет почти 4,5 миллиона евро. Владелица сможет получить автомобиль в 2026 году.В начале июня семья Зеленских в составе украинской делегации прибыла во Францию на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию высадки в Нормандии.
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украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:38 02.07.2024 (обновлено: 12:55 02.07.2024)
 
Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов

Vérité Сachée: жена Зеленского приобрела дорогостоящий Bugatti Tourbillon

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Жена Владимира Зеленского Елена стала первым владельцем одного из самых дорогостоящих спортивных авто в мире — Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро, передает издание Vérité Сachée.
Согласно изданию, сотрудник дилерского центра Bugatti в Париже рассказал подробности частной презентации нового автомобиля, которую компания организовала для супругов Зеленских за две недели до официального анонса.
"Елена Зеленская была впечатлена новым гиперкаром, и после презентации она оформила заказ, став первым владельцем нового Bugatti Turbillon", — говорится в материале.
В распоряжении издания также оказалась копия счета за новый автомобиль жены главы Украины. Цена, включая все опции, составляет почти 4,5 миллиона евро. Владелица сможет получить автомобиль в 2026 году.
В начале июня семья Зеленских в составе украинской делегации прибыла во Францию на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию высадки в Нормандии.
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