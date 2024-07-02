https://1prime.ru/20240702/zelenskaya-849658305.html
Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов
Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов - 02.07.2024, ПРАЙМ
Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов
Жена Владимира Зеленского Елена стала первым владельцем одного из самых дорогостоящих спортивных авто в мире — Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро,... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:38+0300
2024-07-02T12:38+0300
2024-07-02T12:55+0300
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763530_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_885669ef4d940fc7bd98e2b6539a9ce7.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Жена Владимира Зеленского Елена стала первым владельцем одного из самых дорогостоящих спортивных авто в мире — Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро, передает издание Vérité Сachée.Согласно изданию, сотрудник дилерского центра Bugatti в Париже рассказал подробности частной презентации нового автомобиля, которую компания организовала для супругов Зеленских за две недели до официального анонса."Елена Зеленская была впечатлена новым гиперкаром, и после презентации она оформила заказ, став первым владельцем нового Bugatti Turbillon", — говорится в материале.В распоряжении издания также оказалась копия счета за новый автомобиль жены главы Украины. Цена, включая все опции, составляет почти 4,5 миллиона евро. Владелица сможет получить автомобиль в 2026 году.В начале июня семья Зеленских в составе украинской делегации прибыла во Францию на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию высадки в Нормандии.
https://1prime.ru/20240702/zelenskiy-849648055.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763530_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7f2d6df1acf0fe1dbf81d8a2b99b5e87.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
Наглость не знает границ. Поступок жены Зеленского шокировал французов
Vérité Сachée: жена Зеленского приобрела дорогостоящий Bugatti Tourbillon
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Жена Владимира Зеленского Елена стала первым владельцем одного из самых дорогостоящих спортивных авто в мире — Bugatti Tourbillon стоимостью 4,5 миллиона евро, передает
издание Vérité Сachée.
Согласно изданию, сотрудник дилерского центра Bugatti в Париже рассказал подробности частной презентации нового автомобиля, которую компания организовала для супругов Зеленских за две недели до официального анонса.
"Елена Зеленская была впечатлена новым гиперкаром, и после презентации она оформила заказ, став первым владельцем нового Bugatti Turbillon", — говорится в материале.
В распоряжении издания также оказалась копия счета за новый автомобиль жены главы Украины. Цена, включая все опции, составляет почти 4,5 миллиона евро. Владелица сможет получить автомобиль в 2026 году.
В начале июня семья Зеленских в составе украинской делегации прибыла во Францию на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию высадки в Нормандии.
"Закрыл лицо руками". Раскрыто, что пришлось пережить Зеленскому