https://1prime.ru/20240702/zhara-849666323.html

Россиян научили, как справиться с бессонницей из-за жары

Россиян научили, как справиться с бессонницей из-за жары - 02.07.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как справиться с бессонницей из-за жары

Россиянам предрекли самый жаркий июль за последние 100 лет. О том, как побороть бессонницу в период аномальной жары, рассказал газете kp.ru врач-сомнолог,... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T15:21+0300

2024-07-02T15:21+0300

2024-07-02T15:43+0300

россия

аномальная жара

сон

https://cdnn.1prime.ru/img/83277/18/832771877_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_03de670715a425b98371a2cbad1f8696.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россиянам предрекли самый жаркий июль за последние 100 лет. О том, как побороть бессонницу в период аномальной жары, рассказал газете kp.ru врач-сомнолог, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента России Роман Бузунов.По словам профессора, перед сном рекомендуется принять горячий душ. "Горячая вода запускает механизм терморегуляции, который приводит к охлаждению организма. Что как раз и требуется для отхода ко сну", — отметил врач.Кроме того, рекомендуется использовать охлаждающие постельные принадлежности, такие как подушки и матрасы, изготовленные из материалов с высокой теплопроводностью или специальными гелями внутри.Бузунов также посоветовал не употреблять пищу за 2,5-3 часа до сна, особенно жирную, чтобы избежать активного пищеварения, которое увеличивает тепло в организме и затрудняет засыпание.Рекомендуется ограничить потребление кофе до одной чашки в день до 12 часов дня и использовать кондиционер при возможности.Ко всему прочему, возможно использовать различные антистрессовые методики, чтобы справиться с тревожностью, вызванной тепловым стрессом, заключил врач.

https://1prime.ru/20240702/kulery-849664941.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аномальная жара, сон