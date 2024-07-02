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Россиян научили, как справиться с бессонницей из-за жары
Россиян научили, как справиться с бессонницей из-за жары - 02.07.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как справиться с бессонницей из-за жары
Россиянам предрекли самый жаркий июль за последние 100 лет. О том, как побороть бессонницу в период аномальной жары, рассказал газете kp.ru врач-сомнолог,... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:21+0300
2024-07-02T15:21+0300
2024-07-02T15:43+0300
россия
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сон
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россиянам предрекли самый жаркий июль за последние 100 лет. О том, как побороть бессонницу в период аномальной жары, рассказал газете kp.ru врач-сомнолог, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента России Роман Бузунов.По словам профессора, перед сном рекомендуется принять горячий душ. "Горячая вода запускает механизм терморегуляции, который приводит к охлаждению организма. Что как раз и требуется для отхода ко сну", — отметил врач.Кроме того, рекомендуется использовать охлаждающие постельные принадлежности, такие как подушки и матрасы, изготовленные из материалов с высокой теплопроводностью или специальными гелями внутри.Бузунов также посоветовал не употреблять пищу за 2,5-3 часа до сна, особенно жирную, чтобы избежать активного пищеварения, которое увеличивает тепло в организме и затрудняет засыпание.Рекомендуется ограничить потребление кофе до одной чашки в день до 12 часов дня и использовать кондиционер при возможности.Ко всему прочему, возможно использовать различные антистрессовые методики, чтобы справиться с тревожностью, вызванной тепловым стрессом, заключил врач.
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россия, аномальная жара, сон
РОССИЯ, Аномальная жара, сон
Россиян научили, как справиться с бессонницей из-за жары
Профессор-сомнолог Бузунов: горячий душ на ночь улучшает засыпание в жару
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Россиянам предрекли самый жаркий июль за последние 100 лет. О том, как побороть бессонницу в период аномальной жары, рассказал
газете kp.ru врач-сомнолог, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента России Роман Бузунов.
По словам профессора, перед сном рекомендуется принять горячий душ. "Горячая вода запускает механизм терморегуляции, который приводит к охлаждению организма. Что как раз и требуется для отхода ко сну", — отметил врач.
Кроме того, рекомендуется использовать охлаждающие постельные принадлежности, такие как подушки и матрасы, изготовленные из материалов с высокой теплопроводностью или специальными гелями внутри.
Бузунов также посоветовал не употреблять пищу за 2,5-3 часа до сна, особенно жирную, чтобы избежать активного пищеварения, которое увеличивает тепло в организме и затрудняет засыпание.
Рекомендуется ограничить потребление кофе до одной чашки в день до 12 часов дня и использовать кондиционер при возможности.
Ко всему прочему, возможно использовать различные антистрессовые методики, чтобы справиться с тревожностью, вызванной тепловым стрессом, заключил врач.
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