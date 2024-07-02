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Пугающие перспективы. Украине предрекли жуткую зиму - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Пугающие перспективы. Украине предрекли жуткую зиму
Пугающие перспективы. Украине предрекли жуткую зиму - 02.07.2024, ПРАЙМ
Пугающие перспективы. Украине предрекли жуткую зиму
Зима будет трудной для Украины, дефицит элктроэнергии ставит под угрозу всю экономику страны, сообщает чешское издание Seznam zprávy. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T17:10+0300
2024-07-02T17:10+0300
энергетика
украина
кризис
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Зима будет трудной для Украины, дефицит элктроэнергии ставит под угрозу всю экономику страны, сообщает чешское издание Seznam zprávy.Напоминается, что удары ВВС России лишили Украину почти 50 процентов мощностей, из-за чего предприятия и домохозяйства испытывают дефицит электроэнергии. Автор статьи отметил, что энергомощности Украины в прошлом году едва хватало для теплой зимы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраинский эксперт в области энергетики Андриан Прокип, слова которого приводит SZ, подчеркнул, что отремонтировать поврежденные энергообъекты до зимнего периода не получится, поэтому зима 2024 года будет сложнее.Кроме того, добавляет издание, ситуацию усложняют атаки России на энергоструктуру страны и неэффективная система противоракетной обороны.По мнению экономического дипломата из посольства Чешской Республики в Киеве Ивана Галата, энергетический кризис на Украине повлечет, в том числе, гуманитарные последствия."В долгосрочной перспективе под угрозой окажется и вся украинская экономика. Из-за перебоев она уже страдает, и не исключено, что крупные компании полностью остановят свою работу", - добавил дипломат.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, кризис
Энергетика, УКРАИНА, кризис
17:10 02.07.2024
 
Пугающие перспективы. Украине предрекли жуткую зиму

SZ: из-за потери электромощностей вся экономика Украины оказалась под угрозой

© Unsplash/Oleksandr ZhabinКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Oleksandr Zhabin
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Зима будет трудной для Украины, дефицит элктроэнергии ставит под угрозу всю экономику страны, сообщает чешское издание Seznam zprávy.
Напоминается, что удары ВВС России лишили Украину почти 50 процентов мощностей, из-за чего предприятия и домохозяйства испытывают дефицит электроэнергии. Автор статьи отметил, что энергомощности Украины в прошлом году едва хватало для теплой зимы.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Украинский эксперт в области энергетики Андриан Прокип, слова которого приводит SZ, подчеркнул, что отремонтировать поврежденные энергообъекты до зимнего периода не получится, поэтому зима 2024 года будет сложнее.
Кроме того, добавляет издание, ситуацию усложняют атаки России на энергоструктуру страны и неэффективная система противоракетной обороны.
По мнению экономического дипломата из посольства Чешской Республики в Киеве Ивана Галата, энергетический кризис на Украине повлечет, в том числе, гуманитарные последствия.
"В долгосрочной перспективе под угрозой окажется и вся украинская экономика. Из-за перебоев она уже страдает, и не исключено, что крупные компании полностью остановят свою работу", - добавил дипломат.
Полный текст читайте на ИноСМИ
#Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2024
Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине
22 июня, 14:30
 
ЭнергетикаУКРАИНАкризис
 
 
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