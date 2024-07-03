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В России оценили уровень локализации на строительстве АЭС "Аккую"
В России оценили уровень локализации на строительстве АЭС "Аккую" - 03.07.2024, ПРАЙМ
В России оценили уровень локализации на строительстве АЭС "Аккую"
Уровень локализации на строительстве АЭС "Аккую" в Турции оценивается в районе 7 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор по строительству и... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:09+0300
2024-07-03T14:09+0300
2024-07-03T14:10+0300
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СТАМБУЛ, 3 июл - ПРАЙМ. Уровень локализации на строительстве АЭС "Аккую" в Турции оценивается в районе 7 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин. "Общий уровень локализации товаров и услуг по нашим подсчетам составит около 40% от стоимости проекта... Могу сказать, что на данный момент (уровень локализации – ред.) в районе 7 миллиардов долларов либо подписанных, либо находящихся в стадии подписания контрактов", - сообщил Сеземин на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. Сеземин сообщил, что турецкая сторона в рамках локализации осуществляет поставки абсолютно любых материалов – это бетон, арматура, гидроизоляция, элементы оборудования, такие как вентиляция, электродвигатели, приточно-вытяжные системы. "Также турецкая сторона полностью осуществляет общие строительные работы, помимо монтажных работ, мы получаем услуги по транспортировке", - отметил Сеземин. Помимо этого, строительство АЭС в Турции дает очень большой эффект по загрузке российских производителей, в частности, из РФ поставляется вся реакторная установка – более 100 единиц оборудования, отметил директор. Турецкие власти надеются, что запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" атомной электростанции "Аккую" на юге страны состоится в течение года, заявлял в мае министр энергетики Алпарслан Байрактар. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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турция, россия, аэс "аккую"
ТУРЦИЯ, РОССИЯ, АЭС "Аккую", Энергетика
В России оценили уровень локализации на строительстве АЭС "Аккую"
Директор: уровень локализации на строительстве АЭС "Аккую" оценивается в районе $7 млрд
СТАМБУЛ, 3 июл - ПРАЙМ. Уровень локализации на строительстве АЭС "Аккую" в Турции оценивается в районе 7 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин.
"Общий уровень локализации товаров и услуг по нашим подсчетам составит около 40% от стоимости проекта... Могу сказать, что на данный момент (уровень локализации – ред.) в районе 7 миллиардов долларов либо подписанных, либо находящихся в стадии подписания контрактов", - сообщил Сеземин на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле.
Сеземин сообщил, что турецкая сторона в рамках локализации осуществляет поставки абсолютно любых материалов – это бетон, арматура, гидроизоляция, элементы оборудования, такие как вентиляция, электродвигатели, приточно-вытяжные системы.
"Также турецкая сторона полностью осуществляет общие строительные работы, помимо монтажных работ, мы получаем услуги по транспортировке", - отметил Сеземин.
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Помимо этого, строительство АЭС в Турции дает очень большой эффект по загрузке российских производителей, в частности, из РФ поставляется вся реакторная установка – более 100 единиц оборудования, отметил директор.
Турецкие власти надеются, что запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" атомной электростанции "Аккую" на юге страны состоится в течение года, заявлял в мае министр энергетики Алпарслан Байрактар.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 15.00 мск.