Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240703/almazy-849709134.html
Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ"
Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ"
Добыча и экспорт российских алмазов снижается второй год подряд, поставки необработанных камней сократились на 12 процентов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ"... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:55+0300
2024-07-03T15:55+0300
алмазы
российские алмазы
мир
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/43/842264369_0:228:3053:1945_1920x0_80_0_0_89d2419325528b99a8cfe0f0e46c4e82.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Добыча и экспорт российских алмазов снижается второй год подряд, поставки необработанных камней сократились на 12 процентов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Кимберлийского процесса."Добыча алмазов в РФ снизилась на 11%, до 37,3 млн карат, экспорт — на 12%, до 32,4 млн карат. Стоимость экспорта снизилась на 7,7%, до $3,7 млрд. В 2022 году экспорт алмазов из РФ также сокращался — на 24%, до 36,7 млн карат, тогда как добыча росла на 7%, до 41,9 млн карат", - сказано в тексте.Как пишет газета, в прошлом году Индия, которая является ключевым покупателем российских алмазов, сократила импорт драгоценных камней до 128 миллионов карат, на 11 процентов. Как пояснил изданию Борис Красноженов из Альфа-банка, страна в 2021-2022 годах закупила алмазов больше, чем добыли в мире в этот период. Кроме того, на закупку камней повлияло удорожание кредитов для индийских огранщиков.Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Кимберлийского процесса сообщало, что Россия в 2023 году впервые с 2019 года смогла обогнать Ботсвану по стоимости полученных камней. При этом отмечалось, что страна произвела 37,3 миллиона карат, или 33,5 процента всех алмазов в мире.
https://1prime.ru/20240620/ndpi-849346891.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/43/842264369_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_00e919013d10b941a42618ec4d27444d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алмазы, российские алмазы, мир
алмазы, российские алмазы, МИР
15:55 03.07.2024
 
Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ"

"Ъ": добыча и экспорт российских алмазов снижаются в силу конъюнктуры мирового рынка

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство бриллиантов во Владивостоке
Производство бриллиантов во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Добыча и экспорт российских алмазов снижается второй год подряд, поставки необработанных камней сократились на 12 процентов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Кимберлийского процесса.
"Добыча алмазов в РФ снизилась на 11%, до 37,3 млн карат, экспорт — на 12%, до 32,4 млн карат. Стоимость экспорта снизилась на 7,7%, до $3,7 млрд. В 2022 году экспорт алмазов из РФ также сокращался — на 24%, до 36,7 млн карат, тогда как добыча росла на 7%, до 41,9 млн карат", - сказано в тексте.
Как пишет газета, в прошлом году Индия, которая является ключевым покупателем российских алмазов, сократила импорт драгоценных камней до 128 миллионов карат, на 11 процентов. Как пояснил изданию Борис Красноженов из Альфа-банка, страна в 2021-2022 годах закупила алмазов больше, чем добыли в мире в этот период. Кроме того, на закупку камней повлияло удорожание кредитов для индийских огранщиков.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Кимберлийского процесса сообщало, что Россия в 2023 году впервые с 2019 года смогла обогнать Ботсвану по стоимости полученных камней. При этом отмечалось, что страна произвела 37,3 миллиона карат, или 33,5 процента всех алмазов в мире.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Госдума в первом чтении повышает НДПИ на алмазы, золото и железную руду
20 июня, 15:04
 
алмазыроссийские алмазыМИР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала