https://1prime.ru/20240703/almazy-849709134.html
Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ"
Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ"
Добыча и экспорт российских алмазов снижается второй год подряд, поставки необработанных камней сократились на 12 процентов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ"... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:55+0300
2024-07-03T15:55+0300
2024-07-03T15:55+0300
алмазы
российские алмазы
мир
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/43/842264369_0:228:3053:1945_1920x0_80_0_0_89d2419325528b99a8cfe0f0e46c4e82.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Добыча и экспорт российских алмазов снижается второй год подряд, поставки необработанных камней сократились на 12 процентов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Кимберлийского процесса."Добыча алмазов в РФ снизилась на 11%, до 37,3 млн карат, экспорт — на 12%, до 32,4 млн карат. Стоимость экспорта снизилась на 7,7%, до $3,7 млрд. В 2022 году экспорт алмазов из РФ также сокращался — на 24%, до 36,7 млн карат, тогда как добыча росла на 7%, до 41,9 млн карат", - сказано в тексте.Как пишет газета, в прошлом году Индия, которая является ключевым покупателем российских алмазов, сократила импорт драгоценных камней до 128 миллионов карат, на 11 процентов. Как пояснил изданию Борис Красноженов из Альфа-банка, страна в 2021-2022 годах закупила алмазов больше, чем добыли в мире в этот период. Кроме того, на закупку камней повлияло удорожание кредитов для индийских огранщиков.Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Кимберлийского процесса сообщало, что Россия в 2023 году впервые с 2019 года смогла обогнать Ботсвану по стоимости полученных камней. При этом отмечалось, что страна произвела 37,3 миллиона карат, или 33,5 процента всех алмазов в мире.
https://1prime.ru/20240620/ndpi-849346891.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/43/842264369_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_00e919013d10b941a42618ec4d27444d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алмазы, российские алмазы, мир
алмазы, российские алмазы, МИР
Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ"
"Ъ": добыча и экспорт российских алмазов снижаются в силу конъюнктуры мирового рынка
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Добыча и экспорт российских алмазов снижается второй год подряд, поставки необработанных камней сократились на 12 процентов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ"
со ссылкой на данные Кимберлийского процесса.
"Добыча алмазов в РФ снизилась на 11%, до 37,3 млн карат, экспорт — на 12%, до 32,4 млн карат. Стоимость экспорта снизилась на 7,7%, до $3,7 млрд. В 2022 году экспорт алмазов из РФ также сокращался — на 24%, до 36,7 млн карат, тогда как добыча росла на 7%, до 41,9 млн карат", - сказано в тексте.
Как пишет газета, в прошлом году Индия, которая является ключевым покупателем российских алмазов, сократила импорт драгоценных камней до 128 миллионов карат, на 11 процентов. Как пояснил изданию Борис Красноженов из Альфа-банка, страна в 2021-2022 годах закупила алмазов больше, чем добыли в мире в этот период. Кроме того, на закупку камней повлияло удорожание кредитов для индийских огранщиков.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Кимберлийского процесса сообщало, что Россия в 2023 году впервые с 2019 года смогла обогнать Ботсвану по стоимости полученных камней. При этом отмечалось, что страна произвела 37,3 миллиона карат, или 33,5 процента всех алмазов в мире.
Госдума в первом чтении повышает НДПИ на алмазы, золото и железную руду