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Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ"

Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ" - 03.07.2024, ПРАЙМ

Добыча российских алмазов падает второй год подряд, пишет "Ъ"

Добыча и экспорт российских алмазов снижается второй год подряд, поставки необработанных камней сократились на 12 процентов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ"... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:55+0300

2024-07-03T15:55+0300

2024-07-03T15:55+0300

алмазы

российские алмазы

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Добыча и экспорт российских алмазов снижается второй год подряд, поставки необработанных камней сократились на 12 процентов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Кимберлийского процесса."Добыча алмазов в РФ снизилась на 11%, до 37,3 млн карат, экспорт — на 12%, до 32,4 млн карат. Стоимость экспорта снизилась на 7,7%, до $3,7 млрд. В 2022 году экспорт алмазов из РФ также сокращался — на 24%, до 36,7 млн карат, тогда как добыча росла на 7%, до 41,9 млн карат", - сказано в тексте.Как пишет газета, в прошлом году Индия, которая является ключевым покупателем российских алмазов, сократила импорт драгоценных камней до 128 миллионов карат, на 11 процентов. Как пояснил изданию Борис Красноженов из Альфа-банка, страна в 2021-2022 годах закупила алмазов больше, чем добыли в мире в этот период. Кроме того, на закупку камней повлияло удорожание кредитов для индийских огранщиков.Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Кимберлийского процесса сообщало, что Россия в 2023 году впервые с 2019 года смогла обогнать Ботсвану по стоимости полученных камней. При этом отмечалось, что страна произвела 37,3 миллиона карат, или 33,5 процента всех алмазов в мире.

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алмазы, российские алмазы, мир