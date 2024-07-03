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Мировая торговля алмазами упала до минимума с ковида и глобального кризиса

Мировая торговля алмазами упала до минимума с ковида и глобального кризиса - 03.07.2024, ПРАЙМ

Мировая торговля алмазами упала до минимума с ковида и глобального кризиса

Мировая торговля алмазами упала до минимума со времени коронавируса и глобального финансового кризиса, следует из данных Кимберлийского процесса, которые... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T20:23+0300

2024-07-03T20:23+0300

2024-07-03T20:24+0300

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россия

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торговля алмазами

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Мировая торговля алмазами упала до минимума со времени коронавируса и глобального финансового кризиса, следует из данных Кимберлийского процесса, которые изучило РИА Новости. Так, в прошлом году торговля необработанными алмазами в мире сократилась почти на четверть — до 72,2 миллиарда долларов против 94,5 миллиарда годом ранее. Это один из самых низких показателей в современной истории. Меньше было в 2020 году, когда на фоне коронавируса одновременно упали как цены на алмазы, так и их поставки на мировой рынок, в результате чего торговля достигла лишь 57,4 миллиарда долларов. Также торговля была ниже прошлогоднего уровня в 2009 году в разгар глобального финансового кризиса — всего 50 миллиардов долларов, при этом тогда просели именно цены, а объем алмазов на рынке был выше прошлогоднего. Сейчас же сказалось, в первую очередь, количество алмазов, находящихся в обороте на мировом рынке — объем экспорта в прошлом году сократился на 9,3%, до 307 миллионов карат, а импорта — на 10,1%, до 307,4 миллиона карат. В то же время средняя цена при экспорте за год сократилась с 137,75 доллара за карат до 117,6 доллара, а при импорте — с 140 до 117,4 доллара. При этом в 2018-2022 годах в среднем на рынки шло примерно 370 миллионов карат в год, а средняя цена одного карата была ниже прошлогодней - около 112 долларов. "Сокращение можно объяснить высоким уровнем запасов у огранщиков после спекулятивных закупок на фоне макроэкономической нестабильности. В целом, учитывая высокую концентрацию рынка на ключевых добывающих компаниях, для отрасли характерно регулирование объемов предложения при снижении спроса и цен. За счет этого формируется дефицит на рынке, стабилизируются цены, и когда запасы у покупателей истощаются, возобновляются закупки. Снижения рынка в одном году компенсируются ростом в следующих периодах", — считает младший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Елизавета Уткина. Крупнейшим алмазным хабом в мире по итогам прошлого года стали ОАЭ: их доля в алмазном товарообороте достигла рекордных 28,5%. При этом в денежном выражении торговля сократилась на 14,5% — до 20,6 миллиарда долларов. Индия увеличила долю до 22,4% с 21,6% годом ранее, хотя они и сократили товарооборот на 22% — до 16,2 миллиарда долларов. Наконец, доля Евросоюза (в первую очередь, Бельгия) упала до минимальных за все время 18,6%, а объем торговли рухнул почти на треть -—до 13,4 миллиарда долларов. Россия в прошлом году была третьим крупнейшим экспортером в мире с поставками на 3,7 миллиарда долларов и долей в 10%. Однако российский импорт алмазов незначительный — лишь 11,8 миллиона долларов. В результате доля России в мировом товарообороте алмазов по итогам года составила всего 5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алмазы, мир, торговля алмазами