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Настроения улучшаются

Настроения улучшаются - 03.07.2024, ПРАЙМ

Настроения улучшаются

Рынок продолжил восстанавливаться во вторник. Индекс Мосбиржи повысился за день на 0,98% до 3217,29 п., индекс РТС показал рост на 0,18% до 1151,82 п. на фоне... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T08:54+0300

2024-07-03T08:54+0300

2024-07-03T08:54+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Рынок продолжил восстанавливаться во вторник. Индекс Мосбиржи повысился за день на 0,98% до 3217,29 п., индекс РТС показал рост на 0,18% до 1151,82 п. на фоне укрепления рубля.В лидерах роста оказались бумаги Газпрома на новостях об увеличении экспорта трубопроводного газа из России в Европу в первом полугодии 2024 года на 27% по сравнению с тем же периодом 2023 годом до 15,4 млрд кубометров. По подсчетам Reuters, отдельно поставки Газпрома в Европу в июне составили в среднем 81,8 млн кубометров в сутки, что на 8,6% меньше, чем в мае 2024 года ввиду планового ремонта на трубопроводе Турецкий поток, но на 22,5% выше, чем в июне 2023 года. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции Газпрома, поскольку на данный момент компенсировать поставки концерна в объеме 150-180 млрд кубометров в Европу в 2018-2021 гг. представляется невозможным. Прогресса в отношении трубопровода "Сила Сибири-2" все еще нет, а выход Дальневосточного маршрута на полную мощность запланирован только на 2027 год.Среди представителей нефтегазового сектора динамику лучше рынка показали также акции НОВАТЭКа. Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 16,79 млн тонн, сильнее всего вырос экспорт в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция. Из-за ограничений поставок СПГ через Красное море газ НОВАТЭКа из Ямала становится более доступным для ЕС, нежели ближневосточный. "Ямал СПГ" в июне нарастил отгрузки на 21% по сравнению с июнем 2023 года, до 1,68 млн тонн. В январе-июне экспорт с завода вырос на 6,4%, до 10,68 млн тонн. Мы по-прежнему полагаем, что санкционные риски уже заложены в цены бумаг НОВАТЭКа, тогда как позитивные факторы не учтены.Общий объем торгов на Московской бирже в июне вырос на 18% по сравнению с 2023 годом и составил 114,6 трлн руб. Оборот торгов на фондовом рынке вырос до 3,9 трлн руб. (+30%), на срочном рынке – до 8,8 трлн руб. (+27,5%), на денежном – до 79,2 трлн руб. (+28,4%), объем торгов драгоценными металлами составил 49,9 млрд руб. (+72%), на валютном рынке произошло ожидаемое снижение объемов торгов на 9,7%, до 21,5 трлн руб. Как мы и полагали, новые ограничения не оказывают существенного воздействия на торговую площадку.Положительное решение о выплате дивидендов за 2023 год приняли акционеры Казаньоргсинтеза (6,2 руб. на одну обыкновенную и 0,25 руб. на одну привилегированную акции), Нижнекамскнефтехима (2,94 руб. на акцию), Лензолото (21,4 руб. на одну привилегированную акцию) и Абрау-Дюрсо (3,27 руб. на одну привилегированную акцию).Акционеры Мостотрест, СПБ Биржи, КЛВЗ, Whoosh и Генетико решили воздержаться от выплаты дивидендов.

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2024

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, рынки, индекс мосбиржи, акции, спг