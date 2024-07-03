Настроения улучшаются

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Рынок продолжил восстанавливаться во вторник. Индекс Мосбиржи повысился за день на 0,98% до 3217,29 п., индекс РТС показал рост на 0,18% до 1151,82 п. на фоне укрепления рубля.В лидерах роста оказались бумаги Газпрома на новостях об увеличении экспорта трубопроводного газа из России в Европу в первом полугодии 2024 года на 27% по сравнению с тем же периодом 2023 годом до 15,4 млрд кубометров. По подсчетам Reuters, отдельно поставки Газпрома в Европу в июне составили в среднем 81,8 млн кубометров в сутки, что на 8,6% меньше, чем в мае 2024 года ввиду планового ремонта на трубопроводе Турецкий поток, но на 22,5% выше, чем в июне 2023 года. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции Газпрома, поскольку на данный момент компенсировать поставки концерна в объеме 150-180 млрд кубометров в Европу в 2018-2021 гг. представляется невозможным. Прогресса в отношении трубопровода "Сила Сибири-2" все еще нет, а выход Дальневосточного маршрута на полную мощность запланирован только на 2027 год.Среди представителей нефтегазового сектора динамику лучше рынка показали также акции НОВАТЭКа. Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 16,79 млн тонн, сильнее всего вырос экспорт в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция. Из-за ограничений поставок СПГ через Красное море газ НОВАТЭКа из Ямала становится более доступным для ЕС, нежели ближневосточный. "Ямал СПГ" в июне нарастил отгрузки на 21% по сравнению с июнем 2023 года, до 1,68 млн тонн. В январе-июне экспорт с завода вырос на 6,4%, до 10,68 млн тонн. Мы по-прежнему полагаем, что санкционные риски уже заложены в цены бумаг НОВАТЭКа, тогда как позитивные факторы не учтены.Общий объем торгов на Московской бирже в июне вырос на 18% по сравнению с 2023 годом и составил 114,6 трлн руб. Оборот торгов на фондовом рынке вырос до 3,9 трлн руб. (+30%), на срочном рынке – до 8,8 трлн руб. (+27,5%), на денежном – до 79,2 трлн руб. (+28,4%), объем торгов драгоценными металлами составил 49,9 млрд руб. (+72%), на валютном рынке произошло ожидаемое снижение объемов торгов на 9,7%, до 21,5 трлн руб. Как мы и полагали, новые ограничения не оказывают существенного воздействия на торговую площадку.Положительное решение о выплате дивидендов за 2023 год приняли акционеры Казаньоргсинтеза (6,2 руб. на одну обыкновенную и 0,25 руб. на одну привилегированную акции), Нижнекамскнефтехима (2,94 руб. на акцию), Лензолото (21,4 руб. на одну привилегированную акцию) и Абрау-Дюрсо (3,27 руб. на одну привилегированную акцию).Акционеры Мостотрест, СПБ Биржи, КЛВЗ, Whoosh и Генетико решили воздержаться от выплаты дивидендов.
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Рынок продолжил восстанавливаться во вторник. Индекс Мосбиржи повысился за день на 0,98% до 3217,29 п., индекс РТС показал рост на 0,18% до 1151,82 п. на фоне укрепления рубля.
В лидерах роста оказались бумаги Газпрома на новостях об увеличении экспорта трубопроводного газа из России в Европу в первом полугодии 2024 года на 27% по сравнению с тем же периодом 2023 годом до 15,4 млрд кубометров. По подсчетам Reuters, отдельно поставки Газпрома в Европу в июне составили в среднем 81,8 млн кубометров в сутки, что на 8,6% меньше, чем в мае 2024 года ввиду планового ремонта на трубопроводе Турецкий поток, но на 22,5% выше, чем в июне 2023 года. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции Газпрома, поскольку на данный момент компенсировать поставки концерна в объеме 150-180 млрд кубометров в Европу в 2018-2021 гг. представляется невозможным. Прогресса в отношении трубопровода "Сила Сибири-2" все еще нет, а выход Дальневосточного маршрута на полную мощность запланирован только на 2027 год.
Среди представителей нефтегазового сектора динамику лучше рынка показали также акции НОВАТЭКа. Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 16,79 млн тонн, сильнее всего вырос экспорт в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция. Из-за ограничений поставок СПГ через Красное море газ НОВАТЭКа из Ямала становится более доступным для ЕС, нежели ближневосточный. "Ямал СПГ" в июне нарастил отгрузки на 21% по сравнению с июнем 2023 года, до 1,68 млн тонн. В январе-июне экспорт с завода вырос на 6,4%, до 10,68 млн тонн. Мы по-прежнему полагаем, что санкционные риски уже заложены в цены бумаг НОВАТЭКа, тогда как позитивные факторы не учтены.
Общий объем торгов на Московской бирже в июне вырос на 18% по сравнению с 2023 годом и составил 114,6 трлн руб. Оборот торгов на фондовом рынке вырос до 3,9 трлн руб. (+30%), на срочном рынке – до 8,8 трлн руб. (+27,5%), на денежном – до 79,2 трлн руб. (+28,4%), объем торгов драгоценными металлами составил 49,9 млрд руб. (+72%), на валютном рынке произошло ожидаемое снижение объемов торгов на 9,7%, до 21,5 трлн руб. Как мы и полагали, новые ограничения не оказывают существенного воздействия на торговую площадку.
Положительное решение о выплате дивидендов за 2023 год приняли акционеры Казаньоргсинтеза (6,2 руб. на одну обыкновенную и 0,25 руб. на одну привилегированную акции), Нижнекамскнефтехима (2,94 руб. на акцию), Лензолото (21,4 руб. на одну привилегированную акцию) и Абрау-Дюрсо (3,27 руб. на одну привилегированную акцию).
Акционеры Мостотрест, СПБ Биржи, КЛВЗ, Whoosh и Генетико решили воздержаться от выплаты дивидендов.
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