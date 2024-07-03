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"Газпром" зажигает - 03.07.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" зажигает
"Газпром" зажигает - 03.07.2024, ПРАЙМ
"Газпром" зажигает
Индекс Мосбиржи прибавил еще 1% и вплотную подобрался к нашей цели на июль — в планах был возврат на 3225 п., а на максимуме сессии 3221 п. Предельно близко, и... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T09:44+0300
2024-07-03T09:44+0300
мнения аналитиков
газпром
акции
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849682452.jpg?1719989073
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил еще 1% и вплотную подобрался к нашей цели на июль — в планах был возврат на 3225 п., а на максимуме сессии 3221 п. Предельно близко, и сегодня уровень может быть протестирован по полной. Далее нас ждут дивидендные отсечки тяжеловесов, что в этом месяце чисто технически способно отнять у индекса до 80 пунктов. Но это локальная история: деньги потом вернутся на рынок, и до конца лета ожидается уже 3300 п. в индексе Мосбиржи.Сильнее рынка вновь акции Газпрома (+4%). За два дня подъем почти на 10%, а их вес в структуре индекса большой, что и обеспечило быстрый рост бенчмарка. После весеннего обвала на фоне отказа от дивидендов акции были очень перепроданы, и это технический отскок. На ближайшие сессии ориентир вверх у трендовой линии 134 руб.Слабее рынка оказались расписки Ozon (-1,8%). Но это в их волатильной природе. Не так давно они обновляли трехлетние максимумы, а сейчас просто коррекция. Поддержка выше 4000 руб., а годовой таргет на 5000 руб.Рубль вчера, скорее всего, завершил этап локального ослабления. Инвалюты подскакивали к верхним границам боковика, например, для юаня это 12, и развернулись вниз. Вероятно, для новых спекулятивных покупок биржевого юаня и фьючерсов на доллар и евро стоит немного подождать — могут дать цены ниже.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
мнения аналитиков, газпром, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Газпром, Акции, индекс Мосбиржи
09:44 03.07.2024
 
"Газпром" зажигает

Аналитик Зельцер: акции "Газпрома" выросли почти на десять процентов за два дня

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил еще 1% и вплотную подобрался к нашей цели на июль — в планах был возврат на 3225 п., а на максимуме сессии 3221 п. Предельно близко, и сегодня уровень может быть протестирован по полной. Далее нас ждут дивидендные отсечки тяжеловесов, что в этом месяце чисто технически способно отнять у индекса до 80 пунктов. Но это локальная история: деньги потом вернутся на рынок, и до конца лета ожидается уже 3300 п. в индексе Мосбиржи.
Сильнее рынка вновь акции Газпрома (+4%). За два дня подъем почти на 10%, а их вес в структуре индекса большой, что и обеспечило быстрый рост бенчмарка. После весеннего обвала на фоне отказа от дивидендов акции были очень перепроданы, и это технический отскок. На ближайшие сессии ориентир вверх у трендовой линии 134 руб.
Слабее рынка оказались расписки Ozon (-1,8%). Но это в их волатильной природе. Не так давно они обновляли трехлетние максимумы, а сейчас просто коррекция. Поддержка выше 4000 руб., а годовой таргет на 5000 руб.
Рубль вчера, скорее всего, завершил этап локального ослабления. Инвалюты подскакивали к верхним границам боковика, например, для юаня это 12, и развернулись вниз. Вероятно, для новых спекулятивных покупок биржевого юаня и фьючерсов на доллар и евро стоит немного подождать — могут дать цены ниже.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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