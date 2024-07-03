"Газпром" зажигает

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил еще 1% и вплотную подобрался к нашей цели на июль — в планах был возврат на 3225 п., а на максимуме сессии 3221 п. Предельно близко, и сегодня уровень может быть протестирован по полной. Далее нас ждут дивидендные отсечки тяжеловесов, что в этом месяце чисто технически способно отнять у индекса до 80 пунктов. Но это локальная история: деньги потом вернутся на рынок, и до конца лета ожидается уже 3300 п. в индексе Мосбиржи.Сильнее рынка вновь акции Газпрома (+4%). За два дня подъем почти на 10%, а их вес в структуре индекса большой, что и обеспечило быстрый рост бенчмарка. После весеннего обвала на фоне отказа от дивидендов акции были очень перепроданы, и это технический отскок. На ближайшие сессии ориентир вверх у трендовой линии 134 руб.Слабее рынка оказались расписки Ozon (-1,8%). Но это в их волатильной природе. Не так давно они обновляли трехлетние максимумы, а сейчас просто коррекция. Поддержка выше 4000 руб., а годовой таргет на 5000 руб.Рубль вчера, скорее всего, завершил этап локального ослабления. Инвалюты подскакивали к верхним границам боковика, например, для юаня это 12, и развернулись вниз. Вероятно, для новых спекулятивных покупок биржевого юаня и фьючерсов на доллар и евро стоит немного подождать — могут дать цены ниже.
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил еще 1% и вплотную подобрался к нашей цели на июль — в планах был возврат на 3225 п., а на максимуме сессии 3221 п. Предельно близко, и сегодня уровень может быть протестирован по полной. Далее нас ждут дивидендные отсечки тяжеловесов, что в этом месяце чисто технически способно отнять у индекса до 80 пунктов. Но это локальная история: деньги потом вернутся на рынок, и до конца лета ожидается уже 3300 п. в индексе Мосбиржи.
Сильнее рынка вновь акции Газпрома (+4%). За два дня подъем почти на 10%, а их вес в структуре индекса большой, что и обеспечило быстрый рост бенчмарка. После весеннего обвала на фоне отказа от дивидендов акции были очень перепроданы, и это технический отскок. На ближайшие сессии ориентир вверх у трендовой линии 134 руб.
Слабее рынка оказались расписки Ozon (-1,8%). Но это в их волатильной природе. Не так давно они обновляли трехлетние максимумы, а сейчас просто коррекция. Поддержка выше 4000 руб., а годовой таргет на 5000 руб.
Рубль вчера, скорее всего, завершил этап локального ослабления. Инвалюты подскакивали к верхним границам боковика, например, для юаня это 12, и развернулись вниз. Вероятно, для новых спекулятивных покупок биржевого юаня и фьючерсов на доллар и евро стоит немного подождать — могут дать цены ниже.
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