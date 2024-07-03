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Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии

Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии - 03.07.2024, ПРАЙМ

Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии

Пентагон (американское Мидобороны) подписал конктракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на создание ракет ATACMS для некоторых государств, в том | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T05:48+0300

2024-07-03T05:48+0300

2024-07-03T05:48+0300

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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Пентагон (американское Мидобороны) подписал конктракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на создание ракет ATACMS для некоторых государств, в том числе Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщается в материале министерства.Отмечается, что контракт заключен на сумму более 26 миллионов долларов. В ведомстве подчеркнули, что работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.

https://1prime.ru/20240702/kapitulyatsiya-849660979.html

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пентагон, ракеты atacms