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Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии
Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии - 03.07.2024, ПРАЙМ
Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии
Пентагон (американское Мидобороны) подписал конктракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на создание ракет ATACMS для некоторых государств, в том | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T05:48+0300
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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Пентагон (американское Мидобороны) подписал конктракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на создание ракет ATACMS для некоторых государств, в том числе Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщается в материале министерства.Отмечается, что контракт заключен на сумму более 26 миллионов долларов. В ведомстве подчеркнули, что работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.
https://1prime.ru/20240702/kapitulyatsiya-849660979.html
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пентагон, ракеты atacms
Вооружения, Пентагон, ракеты ATACMS
05:48 03.07.2024
 
Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии

Пентагон заключил контракт на производство ракет ATACMS Польше, Латвии и Литве

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Пентагон (американское Мидобороны) подписал конктракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на создание ракет ATACMS для некоторых государств, в том числе Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщается в материале министерства.
Отмечается, что контракт заключен на сумму более 26 миллионов долларов. В ведомстве подчеркнули, что работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.
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