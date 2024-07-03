https://1prime.ru/20240703/atacms--849678148.html
Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии
Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии - 03.07.2024, ПРАЙМ
Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии
Пентагон (американское Мидобороны) подписал конктракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на создание ракет ATACMS для некоторых государств, в том | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T05:48+0300
2024-07-03T05:48+0300
2024-07-03T05:48+0300
вооружения
пентагон
ракеты atacms
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Пентагон (американское Мидобороны) подписал конктракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на создание ракет ATACMS для некоторых государств, в том числе Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщается в материале министерства.Отмечается, что контракт заключен на сумму более 26 миллионов долларов. В ведомстве подчеркнули, что работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.
https://1prime.ru/20240702/kapitulyatsiya-849660979.html
пентагон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пентагон, ракеты atacms
Вооружения, Пентагон, ракеты ATACMS
Пентагон подписал контракт на производство ATACMS для Польши и Латвии
Пентагон заключил контракт на производство ракет ATACMS Польше, Латвии и Литве
ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Пентагон (американское Мидобороны) подписал конктракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на создание ракет ATACMS для некоторых государств, в том числе Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщается в материале министерства.
Отмечается, что контракт заключен на сумму более 26 миллионов долларов. В ведомстве подчеркнули, что работы будут проводиться из бюджета на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.
Экс-сотрудник Пентагона: капитуляция Киева уже не за горами