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Госдума приняла закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов
Госдума приняла закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов - 03.07.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение эффективности конкурсных процедур в отношении банков-банкротов. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:56+0300
2024-07-03T15:56+0300
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение эффективности конкурсных процедур в отношении банков-банкротов. Необходимые изменения вносятся в законы "О несостоятельности (банкротстве)" и "О страховании вкладов в банках РФ". Они позволят в ускоренном порядке одновременно завершить расчистку баланса, то есть продажу активов банков-банкротов, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов, пояснял ранее глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Закон позволит погашать требования кредиторов первой очереди за счет отступного. В отступное может передаваться имущество, не проданное в ходе торгов. В настоящее время требования кредиторов банков-банкротов могут быть погашены за счет отступного лишь при отсутствии непогашенных текущих платежей, а также требований кредиторов первой и второй очереди. Документ предоставляет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) до завершения конкурсного производства право выкупа требований о привлечении к субсидиарной ответственности, которые подлежали продаже на торгах, но не были на них реализованы. Причем приобрести их АСВ сможет за 50% начальной цены, указанной ранее в сообщении о проведении торгов. Сейчас 90% требований первой очереди составляют требования АСВ по выплаченному страховому возмещению, отмечал Гаврилов. Возможность передачи непроданного имущества в качестве отступного всем кредиторам будет способствовать сокращению сроков банкротства и расходов на него, подчеркивал он. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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Банк России, РОССИЯ, Банки, Госдума, закон
15:56 03.07.2024
 
Госдума приняла закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов

Госдума приняла закон для ускорения расчистки баланса банков-банкротов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение эффективности конкурсных процедур в отношении банков-банкротов.
Необходимые изменения вносятся в законы "О несостоятельности (банкротстве)" и "О страховании вкладов в банках РФ". Они позволят в ускоренном порядке одновременно завершить расчистку баланса, то есть продажу активов банков-банкротов, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов, пояснял ранее глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Закон позволит погашать требования кредиторов первой очереди за счет отступного. В отступное может передаваться имущество, не проданное в ходе торгов. В настоящее время требования кредиторов банков-банкротов могут быть погашены за счет отступного лишь при отсутствии непогашенных текущих платежей, а также требований кредиторов первой и второй очереди.
Документ предоставляет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) до завершения конкурсного производства право выкупа требований о привлечении к субсидиарной ответственности, которые подлежали продаже на торгах, но не были на них реализованы. Причем приобрести их АСВ сможет за 50% начальной цены, указанной ранее в сообщении о проведении торгов.
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Сейчас 90% требований первой очереди составляют требования АСВ по выплаченному страховому возмещению, отмечал Гаврилов. Возможность передачи непроданного имущества в качестве отступного всем кредиторам будет способствовать сокращению сроков банкротства и расходов на него, подчеркивал он.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
 
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