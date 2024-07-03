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Суд приостановил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве "Дулисьма"

Суд приостановил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве "Дулисьма" - 03.07.2024, ПРАЙМ

Суд приостановил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве "Дулисьма"

Девятый арбитражный апелляционный суд приостановил рассмотрение заявления налоговой инспекции о банкротстве нефтяной компании "Дулисьма", ранее подконтрольной... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T21:57+0300

2024-07-03T21:57+0300

2024-07-03T21:57+0300

экономика

россия

банкротство

фнс

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд приостановил рассмотрение заявления налоговой инспекции о банкротстве нефтяной компании "Дулисьма", ранее подконтрольной бенефициару рухнувшего в 2018 году банка "Югра" Алексею Хотину, а теперь принадлежащей государству. Как следует из опубликованного в среду определения суда, суд удовлетворил соответствующее ходатайство "Дулисьмы" в лице АО "Управляющая компания". "Приостановить производство… до вступления в законную силу судебного акта… по итогам рассмотрения заявления Росимущества о пересмотре определения арбитражного суда города Москвы… о включении требования АО "Россельхозбанк" в реестр требований кредиторов должника", - говорится в определении. Апелляционный суд с марта 2023 года рассматривает заявление межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 о банкротстве "Дулисьмы" по правилам первой инстанции. Он пришел к выводу, что определение арбитражного суда Москвы о введении в отношении "Дулисьмы" начальной процедуры банкротства – наблюдения – из-за долга в размере более 13,2 миллиарда рублей было вынесено в марте 2022 года с процессуальными нарушениями. Арбитражный суд Москвы в сентябре 2022 года признал обоснованным требование государственного Россельхозбанка к "Дулисьме" в размере более 52,6 млрд рублей. Это решение поддержали суды трех вышестоящих инстанций, включая Верховный суд в мае этого года. Эта задолженность образовалась по двум договорам кредитной линии: от 22 июля 2014 года и от 7 июля 2016 года на сумму около 44,9 млрд и 5,8 млрд рублей соответственно. В материалах суда не уточняется, на каком основании Росимущество просит отменить определение по вновь открывшимся обстоятельствам.В 2012 году семья бизнесменов Хотиных приобрела компанию "Дулисьма" за долги у Сбербанка за 3 миллиарда рублей. Она владеет Дулисьминским месторождением в Иркутской области. В 2023 году Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Хотиных около 192 миллиардов рублей, а также акции и 100% долей в уставном капитале "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы" также были обращены в доход государства. В марте 2024 года Хотиных приговорили к девяти годам колонии за растрату 23,6 миллиарда рублей. Для управления их бывшими активами было создано АО "Управляющая компания".

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россия, банкротство, фнс