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Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей

Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей - 03.07.2024, ПРАЙМ

Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей

По итогам 2023 года на БРИКС пришлись рекордные 35,7 процента мирового ВВП, в то время как вес экономик стран G7 составил лишь 29 процентов. Об этом пишет... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T08:38+0300

2024-07-03T08:38+0300

2024-07-03T09:52+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. По итогам 2023 года на БРИКС пришлись рекордные 35,7 процента мирового ВВП, в то время как вес экономик стран G7 составил лишь 29 процентов. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.Таким образом, за год доля государств БРИКС в мировой экономике увеличилась на 0,6 процентного пункта, а с 2006 года она выросла на 10,2 процентного пункта.Что касается "Большой семерки", то доля объединения в мировом ВВП за прошедший год сократилась на 0,4 процентного пункта, а с 2006 года вес "семерки" упал на 9,7 процентного пункта.На остальные страны в 2023 году пришлось 35,3 процентов мирового выпуска.Россия первого января стала председателем БРИКС на грядущий год, который стартовал с присоединения новых членов к организации - Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

https://1prime.ru/20240702/briks-849646777.html

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