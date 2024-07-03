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Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей - 03.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей
Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей - 03.07.2024, ПРАЙМ
Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей
По итогам 2023 года на БРИКС пришлись рекордные 35,7 процента мирового ВВП, в то время как вес экономик стран G7 составил лишь 29 процентов. Об этом пишет... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T08:38+0300
2024-07-03T09:52+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. По итогам 2023 года на БРИКС пришлись рекордные 35,7 процента мирового ВВП, в то время как вес экономик стран G7 составил лишь 29 процентов. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.Таким образом, за год доля государств БРИКС в мировой экономике увеличилась на 0,6 процентного пункта, а с 2006 года она выросла на 10,2 процентного пункта.Что касается "Большой семерки", то доля объединения в мировом ВВП за прошедший год сократилась на 0,4 процентного пункта, а с 2006 года вес "семерки" упал на 9,7 процентного пункта.На остальные страны в 2023 году пришлось 35,3 процентов мирового выпуска.Россия первого января стала председателем БРИКС на грядущий год, который стартовал с присоединения новых членов к организации - Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
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мир, брикс, мировой ввп
МИР, БРИКС, мировой ВВП, Экономика
08:38 03.07.2024 (обновлено: 09:52 03.07.2024)
 
Доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных показателей

Всемирный банк: доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных 35,7 процента

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. По итогам 2023 года на БРИКС пришлись рекордные 35,7 процента мирового ВВП, в то время как вес экономик стран G7 составил лишь 29 процентов. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.
Таким образом, за год доля государств БРИКС в мировой экономике увеличилась на 0,6 процентного пункта, а с 2006 года она выросла на 10,2 процентного пункта.
Что касается "Большой семерки", то доля объединения в мировом ВВП за прошедший год сократилась на 0,4 процентного пункта, а с 2006 года вес "семерки" упал на 9,7 процентного пункта.
На остальные страны в 2023 году пришлось 35,3 процентов мирового выпуска.
Россия первого января стала председателем БРИКС на грядущий год, который стартовал с присоединения новых членов к организации - Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
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