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В МИД назвали наивным ожидание ежегодного расширения БРИКС
В МИД назвали наивным ожидание ежегодного расширения БРИКС - 03.07.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали наивным ожидание ежегодного расширения БРИКС
Ожидание нового расширения БРИКС каждый год наивно, заявил на Гражданском форуме организации замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:17+0300
2024-07-03T14:17+0300
2024-07-03T14:18+0300
политика
сергей рябков
мид рф
брикс
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ожидание нового расширения БРИКС каждый год наивно, заявил на Гражданском форуме организации замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он напомнил, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому такие вопросы нужно задавать не только стране-председателю. По словам Рябкова, председательствующаа Россия будет сосредоточена на интеграции новых участников и разработке категории государств-партнеров. "Ожидать каждый год все большего и большего расширения было бы, по меньшей мере, наивно. Я думаю, что страны, которые проявляют интерес к БРИКС и хотели бы вступить в объединение, тоже осознают сложности, мягко говоря, одномоментного, постоянного расширения объединения", - сказал дипломат.По словам замглавы МИД, БРИКС необходимо сохранить сфокусированность на конкретные результаты.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.
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сергей рябков, мид рф, брикс
Политика, Сергей Рябков, МИД РФ, БРИКС
В МИД назвали наивным ожидание ежегодного расширения БРИКС
Рябков: было бы наивно ожидать каждый год нового расширения БРИКС
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Ожидание нового расширения БРИКС каждый год наивно, заявил на Гражданском форуме организации замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Он напомнил, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому такие вопросы нужно задавать не только стране-председателю. По словам Рябкова, председательствующаа Россия будет сосредоточена на интеграции новых участников и разработке категории государств-партнеров.
"Ожидать каждый год все большего и большего расширения было бы, по меньшей мере, наивно. Я думаю, что страны, которые проявляют интерес к БРИКС и хотели бы вступить в объединение, тоже осознают сложности, мягко говоря, одномоментного, постоянного расширения объединения", - сказал дипломат.
По словам замглавы МИД, БРИКС необходимо сохранить сфокусированность на конкретные результаты.
Си Цзиньпин поддержал присоединение Казахстана к механизму БРИКС
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.