https://1prime.ru/20240703/briks-849714463.html
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет принять участие в предстоящем саммите БРИКС. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:57+0300
2024-07-03T16:57+0300
2024-07-03T16:58+0300
брикс
владимир путин
си цзиньпин
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет принять участие в предстоящем саммите БРИКС. Глава государства напомнил в ходе переговоров с китайским коллегой в Астане, что Россия в 2024 году является председателем организации."Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие в саммите в Казани в октябре этого года", - сказал Путин.Шестнадцатый саммит БРИКС будет проходить в Казани с 22 по 24 октября.
https://1prime.ru/20240703/briks-849700876.html
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брикс, владимир путин, си цзиньпин
БРИКС, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС
Путин заявил, что надеется на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет принять участие в предстоящем саммите БРИКС.
Глава государства напомнил в ходе переговоров с китайским коллегой в Астане, что Россия в 2024 году является председателем организации.
"Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие в саммите в Казани в октябре этого года", - сказал Путин.
Шестнадцатый саммит БРИКС будет проходить в Казани с 22 по 24 октября.
В МИД назвали наивным ожидание ежегодного расширения БРИКС