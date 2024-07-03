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Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет принять участие в предстоящем саммите БРИКС. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:57+0300
2024-07-03T16:58+0300
брикс
владимир путин
си цзиньпин
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет принять участие в предстоящем саммите БРИКС. Глава государства напомнил в ходе переговоров с китайским коллегой в Астане, что Россия в 2024 году является председателем организации."Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие в саммите в Казани в октябре этого года", - сказал Путин.Шестнадцатый саммит БРИКС будет проходить в Казани с 22 по 24 октября.
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брикс, владимир путин, си цзиньпин
БРИКС, Владимир Путин, Си Цзиньпин
16:57 03.07.2024 (обновлено: 16:58 03.07.2024)
 
Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС

Путин заявил, что надеется на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет принять участие в предстоящем саммите БРИКС.
Глава государства напомнил в ходе переговоров с китайским коллегой в Астане, что Россия в 2024 году является председателем организации.
"Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие в саммите в Казани в октябре этого года", - сказал Путин.
Шестнадцатый саммит БРИКС будет проходить в Казани с 22 по 24 октября.
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БРИКСВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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