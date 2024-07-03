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Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС

Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС - 03.07.2024, ПРАЙМ

Путин выразил надежду на участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет принять участие в предстоящем саммите БРИКС. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:57+0300

2024-07-03T16:57+0300

2024-07-03T16:58+0300

брикс

владимир путин

си цзиньпин

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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин сможет принять участие в предстоящем саммите БРИКС. Глава государства напомнил в ходе переговоров с китайским коллегой в Астане, что Россия в 2024 году является председателем организации."Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие в саммите в Казани в октябре этого года", - сказал Путин.Шестнадцатый саммит БРИКС будет проходить в Казани с 22 по 24 октября.

https://1prime.ru/20240703/briks-849700876.html

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брикс, владимир путин, си цзиньпин