Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата оценила исполнение бюджета ЦБ и ФПП в 2023 году - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240703/byudzhet-849678252.html
Счетная палата оценила исполнение бюджета ЦБ и ФПП в 2023 году
Счетная палата оценила исполнение бюджета ЦБ и ФПП в 2023 году - 03.07.2024, ПРАЙМ
Счетная палата оценила исполнение бюджета ЦБ и ФПП в 2023 году
Счетная палата РФ проверила исполнение бюджетов Банка России и Федеральной пробирной палаты за 2023 год и выявила, что ЦБ значительно перевыполнил прогноз по... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T05:54+0300
2024-07-03T05:54+0300
россия
счетная палата
федеральная пробирная палата
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/76/841507612_0:257:3073:1985_1920x0_80_0_0_f8af3d3d8592d39e1829c363d8c2b5b0.jpg
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила исполнение бюджетов Банка России и Федеральной пробирной палаты за 2023 год и выявила, что ЦБ значительно перевыполнил прогноз по доходам – на 76,27%, в том числе по госпошлине на 81,06% и по штрафам – на 73,24%, в то время как Федеральная пробирная палата - всего на 6,3%, следует из материалов контрольного ведомства. Как отмечает ведомство, в структуре доходов, администрируемых Банком России, доля неналоговых доходов (штрафов) составила 60,8%, доля налоговых доходов от уплаты государственной пошлины – 39,2%. "Исполнение федерального бюджета по доходам за 2023 год составило 1 миллиард 181 миллион рублей, или 176,27% прогнозных значений, в том числе по госпошлине – 463,52 миллиона рублей (181,06%), по денежным взысканиям (штрафам) – 717,2 миллиона рублей (173,24%). Существенное отклонение фактических данных от плановых значений свидетельствует о недостатках в работе по составлению прогноза поступлений доходов, администрируемых Банком России", - отметил аудитор Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в материалах. "В отчетном году фактический объем доходов Федеральной пробирной палаты составил 1,2 миллиарда рублей, или 106,3% от прогноза. Основную долю администрируемых доходов ведомства (98,9%) составляют государственные пошлины за опробование, анализ и клеймение ювелирных изделий из драгоценных металлов", - говорится в материалах. Как отмечает Счетная палата, с 2021 года Федеральная пробирная палата участвует в госпрограмме "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", и по итогам отчетного года все контрольные точки, закрепленные за Федеральной пробирной палатой в рамках программы, выполнены. Контрольное ведомство в ходе проверки также заключило, что ЦБ выполнил план внутреннего финансового аудита на 2023 год, службой главного аудитора проведено 16 аудиторских проверок по вопросам выполнения функций администрирования поступлений в бюджетную систему РФ.
https://1prime.ru/20240624/zhku-849428223.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/76/841507612_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_094109773055e07ead13ca70e2e278a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, счетная палата, федеральная пробирная палата
РОССИЯ, Счетная палата, Федеральная пробирная палата
05:54 03.07.2024
 
Счетная палата оценила исполнение бюджета ЦБ и ФПП в 2023 году

Счетная палата: ЦБ и ФПП принесли в бюджет доходов больше плана

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила исполнение бюджетов Банка России и Федеральной пробирной палаты за 2023 год и выявила, что ЦБ значительно перевыполнил прогноз по доходам – на 76,27%, в том числе по госпошлине на 81,06% и по штрафам – на 73,24%, в то время как Федеральная пробирная палата - всего на 6,3%, следует из материалов контрольного ведомства.
Как отмечает ведомство, в структуре доходов, администрируемых Банком России, доля неналоговых доходов (штрафов) составила 60,8%, доля налоговых доходов от уплаты государственной пошлины – 39,2%.
"Исполнение федерального бюджета по доходам за 2023 год составило 1 миллиард 181 миллион рублей, или 176,27% прогнозных значений, в том числе по госпошлине – 463,52 миллиона рублей (181,06%), по денежным взысканиям (штрафам) – 717,2 миллиона рублей (173,24%). Существенное отклонение фактических данных от плановых значений свидетельствует о недостатках в работе по составлению прогноза поступлений доходов, администрируемых Банком России", - отметил аудитор Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в материалах.
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Счетная палата предложила установить долгосрочные тарифы на ЖКУ
24 июня, 09:16
"В отчетном году фактический объем доходов Федеральной пробирной палаты составил 1,2 миллиарда рублей, или 106,3% от прогноза. Основную долю администрируемых доходов ведомства (98,9%) составляют государственные пошлины за опробование, анализ и клеймение ювелирных изделий из драгоценных металлов", - говорится в материалах.
Как отмечает Счетная палата, с 2021 года Федеральная пробирная палата участвует в госпрограмме "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", и по итогам отчетного года все контрольные точки, закрепленные за Федеральной пробирной палатой в рамках программы, выполнены.
Контрольное ведомство в ходе проверки также заключило, что ЦБ выполнил план внутреннего финансового аудита на 2023 год, службой главного аудитора проведено 16 аудиторских проверок по вопросам выполнения функций администрирования поступлений в бюджетную систему РФ.
 
РОССИЯСчетная палатаФедеральная пробирная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала