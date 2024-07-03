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Счетная палата оценила исполнение бюджета ЦБ и ФПП в 2023 году

Счетная палата оценила исполнение бюджета ЦБ и ФПП в 2023 году - 03.07.2024, ПРАЙМ

Счетная палата оценила исполнение бюджета ЦБ и ФПП в 2023 году

Счетная палата РФ проверила исполнение бюджетов Банка России и Федеральной пробирной палаты за 2023 год и выявила, что ЦБ значительно перевыполнил прогноз по... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T05:54+0300

2024-07-03T05:54+0300

2024-07-03T05:54+0300

россия

счетная палата

федеральная пробирная палата

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила исполнение бюджетов Банка России и Федеральной пробирной палаты за 2023 год и выявила, что ЦБ значительно перевыполнил прогноз по доходам – на 76,27%, в том числе по госпошлине на 81,06% и по штрафам – на 73,24%, в то время как Федеральная пробирная палата - всего на 6,3%, следует из материалов контрольного ведомства. Как отмечает ведомство, в структуре доходов, администрируемых Банком России, доля неналоговых доходов (штрафов) составила 60,8%, доля налоговых доходов от уплаты государственной пошлины – 39,2%. "Исполнение федерального бюджета по доходам за 2023 год составило 1 миллиард 181 миллион рублей, или 176,27% прогнозных значений, в том числе по госпошлине – 463,52 миллиона рублей (181,06%), по денежным взысканиям (штрафам) – 717,2 миллиона рублей (173,24%). Существенное отклонение фактических данных от плановых значений свидетельствует о недостатках в работе по составлению прогноза поступлений доходов, администрируемых Банком России", - отметил аудитор Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в материалах. "В отчетном году фактический объем доходов Федеральной пробирной палаты составил 1,2 миллиарда рублей, или 106,3% от прогноза. Основную долю администрируемых доходов ведомства (98,9%) составляют государственные пошлины за опробование, анализ и клеймение ювелирных изделий из драгоценных металлов", - говорится в материалах. Как отмечает Счетная палата, с 2021 года Федеральная пробирная палата участвует в госпрограмме "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", и по итогам отчетного года все контрольные точки, закрепленные за Федеральной пробирной палатой в рамках программы, выполнены. Контрольное ведомство в ходе проверки также заключило, что ЦБ выполнил план внутреннего финансового аудита на 2023 год, службой главного аудитора проведено 16 аудиторских проверок по вопросам выполнения функций администрирования поступлений в бюджетную систему РФ.

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россия, счетная палата, федеральная пробирная палата