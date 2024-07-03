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Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов - 03.07.2024, ПРАЙМ
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов
Муфтий Дагестана ознакомился с заключением отдела фетв и на его основании принял решение временно запретить ношение никабов. Об этом заявил заместитель муфтия... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T09:29+0300
2024-07-03T09:29+0300
дагестан
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Муфтий Дагестана ознакомился с заключением отдела фетв и на его основании принял решение временно запретить ношение никабов. Об этом заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов, его обращение размещено в ТГ-канале муфтията.Ранее отдел фетв заявил после тщательного анализа шариатских текстов, что оснований для всеобщего запрета никабов нет. Однако из соображений безопасности можно временно и локально запретить ношение этого предмета одежды, добавили там."Муфтий, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", - сообщил Салимов.В середине июня в нижнюю палату парламента внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.
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дагестан
Дагестан
09:29 03.07.2024
 
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

Салимов: муфтий Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина в никабе на фестивале "Курбан-Фест" в Казани
Женщина в никабе на фестивале Курбан-Фест в Казани - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Муфтий Дагестана ознакомился с заключением отдела фетв и на его основании принял решение временно запретить ношение никабов. Об этом заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов, его обращение размещено в ТГ-канале муфтията.
Ранее отдел фетв заявил после тщательного анализа шариатских текстов, что оснований для всеобщего запрета никабов нет. Однако из соображений безопасности можно временно и локально запретить ношение этого предмета одежды, добавили там.
"Муфтий, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", - сообщил Салимов.
В середине июня в нижнюю палату парламента внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.
 
Дагестан
 
 
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