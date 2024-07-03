https://1prime.ru/20240703/dagestan-849682021.html

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов - 03.07.2024, ПРАЙМ

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

Муфтий Дагестана ознакомился с заключением отдела фетв и на его основании принял решение временно запретить ношение никабов. Об этом заявил заместитель муфтия... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T09:29+0300

2024-07-03T09:29+0300

2024-07-03T09:29+0300

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848354640_0:121:2797:1694_1920x0_80_0_0_97587397eba751b7df7f285118e87b03.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Муфтий Дагестана ознакомился с заключением отдела фетв и на его основании принял решение временно запретить ношение никабов. Об этом заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов, его обращение размещено в ТГ-канале муфтията.Ранее отдел фетв заявил после тщательного анализа шариатских текстов, что оснований для всеобщего запрета никабов нет. Однако из соображений безопасности можно временно и локально запретить ношение этого предмета одежды, добавили там."Муфтий, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", - сообщил Салимов.В середине июня в нижнюю палату парламента внесли проект закона о запрете ношения скрывающей лицо одежды. Инициатива предполагает внесение статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности.

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дагестан