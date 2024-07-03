https://1prime.ru/20240703/dalniy-vostok-849707402.html

Четыре региона ДФО остаются негазифицированными

Четыре региона ДФО остаются негазифицированными - 03.07.2024, ПРАЙМ

Четыре региона ДФО остаются негазифицированными

Четыре региона Дальнего Востока остаются негазифицированными природным газом, сообщил на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке директор филиала,... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:30+0300

2024-07-03T15:30+0300

2024-07-03T15:30+0300

экономика

россия

газификация

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — ПРАЙМ. Четыре региона Дальнего Востока остаются негазифицированными природным газом, сообщил на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке директор филиала, заместитель генерального директора ФГБУ "РЭА" Минэнерго России Дмитрий Завалов. "Негазифицированными природным газом остаются территории Магаданской области, Еврейского автономной области, Забайкальского края и республики Бурятия", — сказал Завалов. В свою очередь ведущий советник отдела энергетической инфраструктуры министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Артур Брутов отметил, что газификация регионов ДФО втрое ниже среднероссийских значений и составляет 25%. "Данное обстоятельство ставит в неконкурентные условия предпринимателей Дальнего Востока, а также является препятствием для развития более эффективной газовой генерации", — сказал он, Он добавил, что строительство газопроводов в условиях Дальнего Востока "требует значительных инвестиций из-за сложного ландшафта и удалённости населённых пунктов". "Газификация регионов может осуществляться разными способами: где-то близость к магистральной инфраструктуре позволит эффективно провести трубопроводную газификацию, где-то целесообразно осуществлять автономную газификацию с помощью СПГ", — уточнил Брутов. Восточный нефтегазовый форум — профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом представителей власти и бизнеса в нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он проходит уже в восьмой раз 3-4 июля во Владивостоке. В рамках форума представят более 40 крупнейших нефтегазовых проектов, которые планируют построить, модернизировать и реализовать до 2035 года и позднее. Одной из важных тем Восточного нефтегазового форума станет обсуждение "разворота на Восток": выход на новые рынки сбыта, отладка маршрутов, ребалансировка спроса, информируют организаторы. На форуме обсудят и практику импортозамещения, внедрение инноваций в производство, развитие энергетического сектора — динамику газификации, перспективы проектов производства СПГ. Также запланированы дискуссии, деловое и неформальное общение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газификация