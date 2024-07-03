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Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ

Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ - 03.07.2024, ПРАЙМ

Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ

Деньги необходимо мотивировать оставаться в качестве инвестиций внутри России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T18:08+0300

2024-07-03T18:08+0300

2024-07-03T18:08+0300

экономика

россия

втб

андрей костин

деньги

инвестиции

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Деньги необходимо мотивировать оставаться в качестве инвестиций внутри России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России. "Высокие прибыли демонстрирует наш нефинансовый сектор. Я так понимаю, что в прошлом году это более 30 триллионов — что серьезный ресурс для того, чтобы их инвестировать в страну. Поскольку деньги сегодня меньше утекают из страны, потому что их выгнали с Запада, эти деньги надо каким-то образом обязательно замотивировать, чтобы они остались в стране", — сказал Костин. При этом он обратил внимание, что невостребованным сегодня средствам начинают искать применение: "кто в Китае, кто в арабских странах начинает инвестировать". Костин подчеркнул, что одной из важнейших задач является "простимулировать" промышленные предприятия инвестировать в страну, и для этого есть средства.В числе таких средств Костин указал на инвестиционный климат, при котором важно, чтобы собственники чувствовали, что могут надежно вложить свои средства и их государство защитит.

https://1prime.ru/20240703/kostin-849709515.html

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россия, втб, андрей костин, деньги, инвестиции