Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240703/dengi-849720965.html
Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ
Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ
Деньги необходимо мотивировать оставаться в качестве инвестиций внутри России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T18:08+0300
2024-07-03T18:08+0300
экономика
россия
втб
андрей костин
деньги
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/83719/01/837190180_0:0:3278:1844_1920x0_80_0_0_67ec28c78f2ec8416ae4a9ceb67dd36c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Деньги необходимо мотивировать оставаться в качестве инвестиций внутри России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России. "Высокие прибыли демонстрирует наш нефинансовый сектор. Я так понимаю, что в прошлом году это более 30 триллионов — что серьезный ресурс для того, чтобы их инвестировать в страну. Поскольку деньги сегодня меньше утекают из страны, потому что их выгнали с Запада, эти деньги надо каким-то образом обязательно замотивировать, чтобы они остались в стране", — сказал Костин. При этом он обратил внимание, что невостребованным сегодня средствам начинают искать применение: "кто в Китае, кто в арабских странах начинает инвестировать". Костин подчеркнул, что одной из важнейших задач является "простимулировать" промышленные предприятия инвестировать в страну, и для этого есть средства.В числе таких средств Костин указал на инвестиционный климат, при котором важно, чтобы собственники чувствовали, что могут надежно вложить свои средства и их государство защитит.
https://1prime.ru/20240703/kostin-849709515.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83719/01/837190180_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_1fc41d08dc8c22f71364ef6ed94e582a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, андрей костин, деньги, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Андрей Костин, деньги, инвестиции
18:08 03.07.2024
 
Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ

Глава ВТБ Костин: деньги надо мотивировать остаться в стране как инвестиции в РФ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2022. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Деньги необходимо мотивировать оставаться в качестве инвестиций внутри России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России.
"Высокие прибыли демонстрирует наш нефинансовый сектор. Я так понимаю, что в прошлом году это более 30 триллионов — что серьезный ресурс для того, чтобы их инвестировать в страну. Поскольку деньги сегодня меньше утекают из страны, потому что их выгнали с Запада, эти деньги надо каким-то образом обязательно замотивировать, чтобы они остались в стране", — сказал Костин.
При этом он обратил внимание, что невостребованным сегодня средствам начинают искать применение: "кто в Китае, кто в арабских странах начинает инвестировать".
Костин подчеркнул, что одной из важнейших задач является "простимулировать" промышленные предприятия инвестировать в страну, и для этого есть средства.
Андрей Костин,
Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин
15:57
В числе таких средств Костин указал на инвестиционный климат, при котором важно, чтобы собственники чувствовали, что могут надежно вложить свои средства и их государство защитит.
 
ЭкономикаРОССИЯВТБАндрей Костинденьгиинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала