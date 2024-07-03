https://1prime.ru/20240703/dengi-849720965.html
Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ
Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ
Деньги необходимо мотивировать оставаться в качестве инвестиций внутри России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T18:08+0300
2024-07-03T18:08+0300
2024-07-03T18:08+0300
экономика
россия
втб
андрей костин
деньги
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/83719/01/837190180_0:0:3278:1844_1920x0_80_0_0_67ec28c78f2ec8416ae4a9ceb67dd36c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Деньги необходимо мотивировать оставаться в качестве инвестиций внутри России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России. "Высокие прибыли демонстрирует наш нефинансовый сектор. Я так понимаю, что в прошлом году это более 30 триллионов — что серьезный ресурс для того, чтобы их инвестировать в страну. Поскольку деньги сегодня меньше утекают из страны, потому что их выгнали с Запада, эти деньги надо каким-то образом обязательно замотивировать, чтобы они остались в стране", — сказал Костин. При этом он обратил внимание, что невостребованным сегодня средствам начинают искать применение: "кто в Китае, кто в арабских странах начинает инвестировать". Костин подчеркнул, что одной из важнейших задач является "простимулировать" промышленные предприятия инвестировать в страну, и для этого есть средства.В числе таких средств Костин указал на инвестиционный климат, при котором важно, чтобы собственники чувствовали, что могут надежно вложить свои средства и их государство защитит.
https://1prime.ru/20240703/kostin-849709515.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83719/01/837190180_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_1fc41d08dc8c22f71364ef6ed94e582a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, андрей костин, деньги, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Андрей Костин, деньги, инвестиции
Деньги надо замотивировать остаться в стране, заявил глава ВТБ
Глава ВТБ Костин: деньги надо мотивировать остаться в стране как инвестиции в РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Деньги необходимо мотивировать оставаться в качестве инвестиций внутри России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Финансовом конгрессе Банка России.
"Высокие прибыли демонстрирует наш нефинансовый сектор. Я так понимаю, что в прошлом году это более 30 триллионов — что серьезный ресурс для того, чтобы их инвестировать в страну. Поскольку деньги сегодня меньше утекают из страны, потому что их выгнали с Запада, эти деньги надо каким-то образом обязательно замотивировать, чтобы они остались в стране", — сказал Костин.
При этом он обратил внимание, что невостребованным сегодня средствам начинают искать применение: "кто в Китае, кто в арабских странах начинает инвестировать".
Костин подчеркнул, что одной из важнейших задач является "простимулировать" промышленные предприятия инвестировать в страну, и для этого есть средства.
Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин
В числе таких средств Костин указал на инвестиционный климат, при котором важно, чтобы собственники чувствовали, что могут надежно вложить свои средства и их государство защитит.