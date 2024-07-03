https://1prime.ru/20240703/deripaska-849715616.html

Дерипаска рассказал, сможет ли Россия построить экономику мечты

Дерипаска рассказал, сможет ли Россия построить экономику мечты - 03.07.2024, ПРАЙМ

Дерипаска рассказал, сможет ли Россия построить экономику мечты

России понадобится около 12 лет, чтобы построить "экономику мечты", которая была в стране в 2005-2007 годах, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T17:18+0300

2024-07-03T17:18+0300

2024-07-03T17:21+0300

экономика

олег дерипаска

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83383/67/833836796_0:95:3073:1823_1920x0_80_0_0_60eb3b273b1e785beb1b1cae9891be88.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. России понадобится около 12 лет, чтобы построить "экономику мечты", которая была в стране в 2005-2007 годах, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. "Мы все видели, какой может быть экономика мечты - это 2005, 2006, 2007 годы. Да, это будет сложно, да, будет лет двенадцать этого тяжелого пути, после адаптации и всех остальных, так сказать, восстановлений. ... Но мы опять сможем построить экономику мечты", - сказал Дерипаска. "Считаю, очень важно сохранить эти управленческие ресурсы, это частный бизнес, не дать его подсушить на этой паузе и воспользоваться этим накопленным результатом", - отметил он. Бизнесмен добавил, что один из козырей экономики России - это долговой рынок и рынок облигаций, который может сильно расти, минимум в 4 раза. Также это приватизация, для которой, по словам Дерипаски, есть достаточно ресурсов, ведь сейчас 75% компаний владеет государство.

https://1prime.ru/20240703/gref-849712842.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

олег дерипаска, россия