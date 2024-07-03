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Слухи о смерти доллара преувеличены – пока. Американцев ждет неизбежное - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Слухи о смерти доллара преувеличены – пока. Американцев ждет неизбежное
Слухи о смерти доллара преувеличены – пока. Американцев ждет неизбежное - 03.07.2024, ПРАЙМ
Слухи о смерти доллара преувеличены – пока. Американцев ждет неизбежное
Слухи о смерти доллара хоть и преувеличены, но это временно, так как американская валюта испытывает все больше проблем. Об этом пишет индийское издание The... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T10:50+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Слухи о смерти доллара хоть и преувеличены, но это временно, так как американская валюта испытывает все больше проблем. Об этом пишет индийское издание The Indian Express. Так, газета пишет, что на текущий момент Вашингтон не сомневается в господстве доллара, так как большая часть платежей в каждом уголке мира осуществляется именно в этой валюте.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОднако, согласно статье, доллар переживает не самые лучшие времена. Более того, американцы посредством монетарной и фискальной политики, а также беспрецедентным первичными и вторичными санкциям спровоцировали падение авторитета доллара. Издание пишет, что политика США превратила доллар из экономического инстурмента в военный, что в первую очередь выражается в конфискации активов. Таким образом, автор статьи резюмирует, что на текущий момент Соединенные Штаты не сомневаются в устойчивости доллара как резервной валюты, однако в условиях экономических, политических и социальных проблем страны эта "слепая вера" будет подвергнута испытаниям.Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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сша, доллар, дедолларизация
США, доллар, дедолларизация
10:50 03.07.2024 (обновлено: 11:44 03.07.2024)
 
Слухи о смерти доллара преувеличены – пока. Американцев ждет неизбежное

IE: вера США в устойчивость доллара подвергнется испытаниям

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Слухи о смерти доллара хоть и преувеличены, но это временно, так как американская валюта испытывает все больше проблем. Об этом пишет индийское издание The Indian Express.
Так, газета пишет, что на текущий момент Вашингтон не сомневается в господстве доллара, так как большая часть платежей в каждом уголке мира осуществляется именно в этой валюте.
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Однако, согласно статье, доллар переживает не самые лучшие времена. Более того, американцы посредством монетарной и фискальной политики, а также беспрецедентным первичными и вторичными санкциям спровоцировали падение авторитета доллара.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Американский политик оценила процесс дедолларизация мировой экономики
26 июня, 07:40
Издание пишет, что политика США превратила доллар из экономического инстурмента в военный, что в первую очередь выражается в конфискации активов.
Таким образом, автор статьи резюмирует, что на текущий момент Соединенные Штаты не сомневаются в устойчивости доллара как резервной валюты, однако в условиях экономических, политических и социальных проблем страны эта "слепая вера" будет подвергнута испытаниям.
Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
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