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Золото стабилизировалось, инвесторы ждут протоколов ФРС и макроданных - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Золото стабилизировалось, инвесторы ждут протоколов ФРС и макроданных
Золото стабилизировалось, инвесторы ждут протоколов ФРС и макроданных - 03.07.2024, ПРАЙМ
Золото стабилизировалось, инвесторы ждут протоколов ФРС и макроданных
Цены на золото в среду стабилизировались, в то время как инвесторы ждут протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить новые... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:41+0300
2024-07-03T11:41+0300
рынки
рынок драгметаллов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в среду стабилизировались, в то время как инвесторы ждут протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить новые сигналы о том, когда американский центральный банк начнет снижать процентные ставки.К 03.56 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось по 2331,97 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,3%, до 2340,20 доллара.Рынок золота стабилен и держится в узком диапазоне уже несколько недель, как говорит аналитик Marex Эдвард Мейр, добавляя, что цены могут вырасти позднее в этом году на фоне неопределенности вокруг выборов в различных странах.Сегодня в 18.00 по Гринвичу будут опубликованы протоколы заседания ФРС. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что США вернулись на "путь дезинфляции", но руководителям центрального банка необходимо больше данных, прежде чем снижать ставки, чтобы убедиться, что недавние слабые показатели инфляции рисуют точную картину экономики.В фокусе внимания инвесторов также будут данные по занятости от ADP и еженедельные заявки на пособие по безработице, которые должны выйти позднее в среду, а также отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который ожидается в пятницу."Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе на этой неделе может встряхнуть (рынок золота), если мы увидим сдвиг в ожиданиях снижения ставки", - сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ключевой ставки ФРС в сентябре оценивается на рынке в 67%."Существует четкая перспектива дальнейшего подорожания золота. Скорее всего, это будет происходить за счет западных потоков. Если же спрос со стороны центральных банков резко снизится, ставки будут оставаться высокими еще какое-то время, а настроения азиатских инвесторов изменятся, мы можем увидеть откат во второй половине года", - говорится в отчете Всемирного совета по золоту о прогнозах на середину года.Спот-цены на серебро повысились на 0,4%, до 29,63 доллара за унцию, а платина поднялась на 0,7%, до 997,85 доллара.Палладий снизился на 0,7%, до 1014,64 доллара после того, как ранее достиг более чем недельного максимума.
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
11:41 03.07.2024
 

Золото стабилизировалось, инвесторы ждут протоколов ФРС и макроданных

Рост цен на золото по итогам пятницы составил 3,7%, став самым сильным с августа 2011 года
Рост цен на золото по итогам пятницы составил 3,7%, став самым сильным с августа 2011 года
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в среду стабилизировались, в то время как инвесторы ждут протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить новые сигналы о том, когда американский центральный банк начнет снижать процентные ставки.
К 03.56 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось по 2331,97 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,3%, до 2340,20 доллара.
Рынок золота стабилен и держится в узком диапазоне уже несколько недель, как говорит аналитик Marex Эдвард Мейр, добавляя, что цены могут вырасти позднее в этом году на фоне неопределенности вокруг выборов в различных странах.
Сегодня в 18.00 по Гринвичу будут опубликованы протоколы заседания ФРС. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что США вернулись на "путь дезинфляции", но руководителям центрального банка необходимо больше данных, прежде чем снижать ставки, чтобы убедиться, что недавние слабые показатели инфляции рисуют точную картину экономики.
В фокусе внимания инвесторов также будут данные по занятости от ADP и еженедельные заявки на пособие по безработице, которые должны выйти позднее в среду, а также отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который ожидается в пятницу.
"Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе на этой неделе может встряхнуть (рынок золота), если мы увидим сдвиг в ожиданиях снижения ставки", - сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.
Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения ключевой ставки ФРС в сентябре оценивается на рынке в 67%.
"Существует четкая перспектива дальнейшего подорожания золота. Скорее всего, это будет происходить за счет западных потоков. Если же спрос со стороны центральных банков резко снизится, ставки будут оставаться высокими еще какое-то время, а настроения азиатских инвесторов изменятся, мы можем увидеть откат во второй половине года", - говорится в отчете Всемирного совета по золоту о прогнозах на середину года.
Спот-цены на серебро повысились на 0,4%, до 29,63 доллара за унцию, а платина поднялась на 0,7%, до 997,85 доллара.
Палладий снизился на 0,7%, до 1014,64 доллара после того, как ранее достиг более чем недельного максимума.
 
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