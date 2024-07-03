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Цены на золото достигли максимума почти за две недели - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Цены на золото достигли максимума почти за две недели
Цены на золото достигли максимума почти за две недели - 03.07.2024, ПРАЙМ
Цены на золото достигли максимума почти за две недели
Цены на золото в среду выросли более чем на 1% и достигли максимума почти за две недели на фоне усилившихся ожиданий снижения процентных ставок ФРС в сентябре... | 03.07.2024, ПРАЙМ
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2024-07-03T19:29+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в среду выросли более чем на 1% и достигли максимума почти за две недели на фоне усилившихся ожиданий снижения процентных ставок ФРС в сентябре. Недавние данные в США указали на ослабление рынка труда.К 14.09 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 1,4%, по 2362,32 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 1,7% до 2372,40 доллара.После выхода данных в США доллар снизился до минимума за две недели, из-за чего повысилась привлекательность золота для держателей других валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась.Рынок сейчас предполагает 68%-ную вероятность снижения процентных ставок ФРС в сентябре и еще одного снижения в декабре.Инвесторы теперь ждут протоколы заседания ФРС, которые выйдут позднее сегодня, и данные по рабочим местам вне сельского хозяйства, которые выйдут в пятницу, в надежде прояснить перспективы снижения ставок.Спот-цены на серебро выросли на 3,4% до 30,52 доллара за унцию, платина подорожала на 1,8% до 1008,50 доллара, а палладий вырос на 2,7% до 1049 долларов.
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
19:29 03.07.2024
 

Цены на золото достигли максимума почти за две недели

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в среду выросли более чем на 1% и достигли максимума почти за две недели на фоне усилившихся ожиданий снижения процентных ставок ФРС в сентябре. Недавние данные в США указали на ослабление рынка труда.
К 14.09 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 1,4%, по 2362,32 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 1,7% до 2372,40 доллара.
После выхода данных в США доллар снизился до минимума за две недели, из-за чего повысилась привлекательность золота для держателей других валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась.
Рынок сейчас предполагает 68%-ную вероятность снижения процентных ставок ФРС в сентябре и еще одного снижения в декабре.
Инвесторы теперь ждут протоколы заседания ФРС, которые выйдут позднее сегодня, и данные по рабочим местам вне сельского хозяйства, которые выйдут в пятницу, в надежде прояснить перспективы снижения ставок.
Спот-цены на серебро выросли на 3,4% до 30,52 доллара за унцию, платина подорожала на 1,8% до 1008,50 доллара, а палладий вырос на 2,7% до 1049 долларов.
 
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