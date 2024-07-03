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Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией
Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией - 03.07.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией
Россия и Китай должны выработать новые "драйверы" для развития двустороннего сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в рамках встречи с российским... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:10+0300
2024-07-03T17:12+0300
политика
россия
китай
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия и Китай должны выработать новые "драйверы" для развития двустороннего сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в рамках встречи с российским лидером."В условиях далеко не простой международной ситуации нам необходимо сохранить приверженность дружбе навек, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальные ценности российско-китайских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества", — подчеркнул китайский лидер.Он также отметил, что проведение двусторонних переговоров в рамках многосторонних мероприятий свидетельствует о высоком уровне отношений между Россией и Китаем.Си Цзиньпин такжепризвал обе стороны прилагать усилия для защиты своих прав и интересов, а также соблюдать "базовые нормы международных отношений". Он также выразил готовность Китая обсуждать вопросы укрепления ШОС.
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россия, китай
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ
17:10 03.07.2024 (обновлено: 17:12 03.07.2024)
 
Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией

Си Цзиньпин: КНР и РФ надо выработать новые "драйверы" развития сотрудничества

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия и Китай должны выработать новые "драйверы" для развития двустороннего сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в рамках встречи с российским лидером.
"В условиях далеко не простой международной ситуации нам необходимо сохранить приверженность дружбе навек, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальные ценности российско-китайских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества", — подчеркнул китайский лидер.
Он также отметил, что проведение двусторонних переговоров в рамках многосторонних мероприятий свидетельствует о высоком уровне отношений между Россией и Китаем.
Си Цзиньпин такжепризвал обе стороны прилагать усилия для защиты своих прав и интересов, а также соблюдать "базовые нормы международных отношений". Он также выразил готовность Китая обсуждать вопросы укрепления ШОС.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
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