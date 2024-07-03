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Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией

Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией - 03.07.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал выработать новые "драйверы" сотрудничества с Россией

Россия и Китай должны выработать новые "драйверы" для развития двустороннего сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в рамках встречи с российским... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T17:10+0300

2024-07-03T17:10+0300

2024-07-03T17:12+0300

политика

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китай

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия и Китай должны выработать новые "драйверы" для развития двустороннего сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в рамках встречи с российским лидером."В условиях далеко не простой международной ситуации нам необходимо сохранить приверженность дружбе навек, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальные ценности российско-китайских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества", — подчеркнул китайский лидер.Он также отметил, что проведение двусторонних переговоров в рамках многосторонних мероприятий свидетельствует о высоком уровне отношений между Россией и Китаем.Си Цзиньпин такжепризвал обе стороны прилагать усилия для защиты своих прав и интересов, а также соблюдать "базовые нормы международных отношений". Он также выразил готовность Китая обсуждать вопросы укрепления ШОС.

https://1prime.ru/20240703/putin-849714345.html

китай

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