https://1prime.ru/20240703/dtp-849685297.html

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье - 03.07.2024, ПРАЙМ

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

Микроавтобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в турецкой Анталье, многие ранены, передает агентство IHA. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:03+0300

2024-07-03T11:03+0300

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происшествия

турция

дтп

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СТАМБУЛ, 3 июл - ПРАЙМ. Микроавтобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в турецкой Анталье, многие ранены, передает агентство IHA.Отмечается, что микроавтобус с туристами направлялся из отеля в аэропорт Антальи, но в ходе движения врезался в столб на трассе в районе Манавгата.Согласно данным, в результате аварии многие пассажиры, включая водителя, получили травмы и были доставлены в больницу.

https://1prime.ru/20240629/dtp-849597726.html

турция

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турция, дтп