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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье - 03.07.2024, ПРАЙМ
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье
Микроавтобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в турецкой Анталье, многие ранены, передает агентство IHA. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:03+0300
2024-07-03T11:03+0300
2024-07-03T11:17+0300
происшествия
турция
дтп
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СТАМБУЛ, 3 июл - ПРАЙМ. Микроавтобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в турецкой Анталье, многие ранены, передает агентство IHA.Отмечается, что микроавтобус с туристами направлялся из отеля в аэропорт Антальи, но в ходе движения врезался в столб на трассе в районе Манавгата.Согласно данным, в результате аварии многие пассажиры, включая водителя, получили травмы и были доставлены в больницу.
https://1prime.ru/20240629/dtp-849597726.html
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турция, дтп
Происшествия, ТУРЦИЯ, ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье
IHA: туристы из РФ и Белоруссии пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции
СТАМБУЛ, 3 июл - ПРАЙМ. Микроавтобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в турецкой Анталье, многие ранены, передает агентство IHA.
Отмечается, что микроавтобус с туристами направлялся из отеля в аэропорт Антальи, но в ходе движения врезался в столб на трассе в районе Манавгата.
Согласно данным, в результате аварии многие пассажиры, включая водителя, получили травмы и были доставлены в больницу.
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