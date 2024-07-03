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Врач развеяла миф о вреде куриных яйц - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Врач развеяла миф о вреде куриных яйц
Врач развеяла миф о вреде куриных яйц - 03.07.2024, ПРАЙМ
Врач развеяла миф о вреде куриных яйц
Куриные яйца не нанесут ущерб здоровью, даже если съедать 12 штук в неделю, уверена диетолог, эндокринолог Зухра Павлова. Ее слова приводит Lenta.ru. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:10+0300
2024-07-03T15:10+0300
врач
яйца
куриные яйца
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Куриные яйца не нанесут ущерб здоровью, даже если съедать 12 штук в неделю, уверена диетолог, эндокринолог Зухра Павлова. Ее слова приводит Lenta.ru.Специалист привела в пример свежее исследование Американского колледжа кардиологии, участие в котором приняли 140 человек с болезнями сердца или высоким риском их развития. Некоторые из добровольцев почти не ели яйца, а другие употребляли дюжину в неделю. В результате уровень холестерина в обеих группах был примерно одинаковым.И все же врач порекомендовала не злоупотреблять едой, даже полезной. Она посоветовала не вводить яйца в ежедневный рацион и употреблять не более двух штук за раз. Как минимум из соображений здорового калоража. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отметила сезонные изменения цен на продукты - по курице и яйцу есть тенденция к снижению стоимости.
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врач, яйца, куриные яйца
врач, яйца, куриные яйца
15:10 03.07.2024
 
Врач развеяла миф о вреде куриных яйц

Врач развеяла миф о куриных яйцах

© Фото : Unsplash/Cara Beth BuieКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© Фото : Unsplash/Cara Beth Buie
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Куриные яйца не нанесут ущерб здоровью, даже если съедать 12 штук в неделю, уверена диетолог, эндокринолог Зухра Павлова. Ее слова приводит Lenta.ru.
Специалист привела в пример свежее исследование Американского колледжа кардиологии, участие в котором приняли 140 человек с болезнями сердца или высоким риском их развития. Некоторые из добровольцев почти не ели яйца, а другие употребляли дюжину в неделю. В результате уровень холестерина в обеих группах был примерно одинаковым.
И все же врач порекомендовала не злоупотреблять едой, даже полезной. Она посоветовала не вводить яйца в ежедневный рацион и употреблять не более двух штук за раз. Как минимум из соображений здорового калоража.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отметила сезонные изменения цен на продукты - по курице и яйцу есть тенденция к снижению стоимости.
Продажа куриных яиц - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
ФАС отметила снижение цен на яйца и курицу
7 июня, 13:59
 
врачяйцакуриные яйца
 
 
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