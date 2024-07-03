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Раскрыто, сможет ли Египет занять место Турции у российских туристов

Раскрыто, сможет ли Египет занять место Турции у российских туристов - 03.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сможет ли Египет занять место Турции у российских туристов

Турция сейчас - самое популярное выездное направление у россиян, с большим отрывом за ним следует Египет, развивающий в последние годы возможности для туристов, | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T09:11+0300

2024-07-03T09:11+0300

2024-07-03T09:12+0300

туризм

египет

турция

россия

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 3 июл - ПРАЙМ. Турция сейчас - самое популярное выездное направление у россиян, с большим отрывом за ним следует Египет, развивающий в последние годы возможности для туристов, однако шансов занять место Турции в сердцах соотечественников у него все же нет, заявил РИА Новости генеральный директор Anex Россия Эльдар Мусаоглу. "Египет сейчас колеблется между вторым и третьим местом по популярности среди россиян, но шансов занять место Турции, думаю, у него нет. Не думаю, что в ближайшее время Египет может перенаправить турпоток российских туристов из Турции на себя", - заявил он. Причин этому, по словам топ-менеджера, несколько. "Во-первых, там больше отелей, во-вторых, есть устоявшаяся привычка наших туристов, привыкших ездить в Турцию на протяжении десятков лет. Они уже привыкли к турецкому сервису, гостеприимству, к которому Египет пока только стремится", - сказал Мусаоглу. Однако, отмечает он, турпоток в Египет "однозначно" будет расти в ближайшее время благодаря стремительному улучшению там инфраструктуры. "Но не до уровня Турции, конечно", - уверен Мусаоглу. При этом в цене он пока выигрывает - в среднем тур в Египет сейчас дешевле путевки в Турцию. "Это соотношение может меняться в зависимости от определенной линейки отелей, но в среднем он дешевле - процентов на 10-15", - пояснил топ-менеджер. Он привел пример, что в этом году Anex уже видит рост продаж в Египет в 1,5 раза, а средняя продолжительность поездки выросла до 9 ночей, больше половины из них - all inclusive в пятизвездочных отелях.

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египет

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туризм, египет, турция, россия