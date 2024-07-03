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"Дальше, чем Китай". Дерипаска призвал осваивать новые рынки

"Дальше, чем Китай". Дерипаска призвал осваивать новые рынки - 03.07.2024, ПРАЙМ

"Дальше, чем Китай". Дерипаска призвал осваивать новые рынки

Российская экономика должна ориентироваться на новые рынки, заявил в рамках экспертной дискуссии Столыпинского клуба Олег Дерипаска. Его слова приводит РБК. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:56+0300

2024-07-03T15:56+0300

2024-07-03T15:56+0300

экономика

россия

китай

олег дерипаска

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российская экономика должна ориентироваться на новые рынки, заявил в рамках экспертной дискуссии Столыпинского клуба Олег Дерипаска. Его слова приводит РБК."Раньше бизнес жил, имея доступ практически ко всем ресурсам, — прекрасно размещался, занимал, видел, каким образом заимствовать, включая технологии, решения, управленческие ресурсы. Сейчас эта часть рынка закрылась ввиду невозможности использовать все это, и мы должны перейти к новым рынкам", — цитирует издание бизнесмена.Дерипаска уверен, что на убеждение Центрального банка о "перегреве" российской экономики не стоит обращать внимания, поскольку потенциал отечественного бизнеса остается высоким. Кроме того, России необходимо идти дальше рынка Китая и активно взаимодействовать с странами Юго-Восточной Азии, Африки и Индии. Чтобы завоевать новые рынки, важно увеличить оборотные средства и инвестировать в железные дороги. Несмотря на трудности, российский экспорт в страны Азии и Африки продолжает расти, достигнув уже 109 миллиардов долларов за первые четыре месяца 2024 года.Дерипаска предположил, что экономика продолжит расти на пять процентов, несмотря на существующие трудности.

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китай

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россия, китай, олег дерипаска