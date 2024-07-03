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Мэр Энергодара заявил об угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ

Мэр Энергодара заявил об угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ - 03.07.2024, ПРАЙМ

Мэр Энергодара заявил об угрозе жизнеобеспечению из-за удара ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию "Радуга" в городе Энергодаре, большая часть города осталась без электричества и воды. Об этом... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:32+0300

2024-07-03T15:32+0300

2024-07-03T15:32+0300

происшествия

энергодар

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию "Радуга" в городе Энергодаре, большая часть города осталась без электричества и воды. Об этом заявил мэр города Эдуард Сеновоз."В результате атаки большая часть города без света и воды. Создана значительная угроза жизнеобеспечению города", — сообщил он в Telegram-канале.По словам Сеновоза, атака создала серьезную угрозу для дальнейшего жизнеобеспечения города.Ранее сообщалось, что в результате удара с беспилотников, нанесенного ВСУ, пострадали восемь сотрудников ЗАЭС.

https://1prime.ru/20240622/ataki-849410546.html

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