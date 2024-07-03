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Эрдоган рассказал о "телефонной дипломатии" с Путиным

Эрдоган рассказал о "телефонной дипломатии" с Путиным - 03.07.2024, ПРАЙМ

Эрдоган рассказал о "телефонной дипломатии" с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир путин поддерживают "телефонную дипломатию", заявил турецкий лидер. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:18+0300

2024-07-03T15:18+0300

2024-07-03T15:18+0300

реджеп тайип эрдоган

политика

владимир путин

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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир путин поддерживают "телефонную дипломатию", заявил турецкий лидер.Главы России и Турции в среду, 3 июля, провели переговоры в Астане, где проходит саммит Шаншайской организации сотрудничества."Мы проводим телефонную дипломатию, но тем временем наши друзья (министры - ред.) поддерживают связь друг с другом", - сказал Эрдоган.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры Путина и Эрдогана будут продолжительными.

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реджеп тайип эрдоган, владимир путин