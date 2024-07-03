https://1prime.ru/20240703/erdogan-849706959.html
Эрдоган рассказал о "телефонной дипломатии" с Путиным
Эрдоган рассказал о "телефонной дипломатии" с Путиным - 03.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган рассказал о "телефонной дипломатии" с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир путин поддерживают "телефонную дипломатию", заявил турецкий лидер. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:18+0300
2024-07-03T15:18+0300
2024-07-03T15:18+0300
реджеп тайип эрдоган
политика
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849699258_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_f350772fbd455c7d3f8381215e7ebf0a.jpg
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир путин поддерживают "телефонную дипломатию", заявил турецкий лидер.Главы России и Турции в среду, 3 июля, провели переговоры в Астане, где проходит саммит Шаншайской организации сотрудничества."Мы проводим телефонную дипломатию, но тем временем наши друзья (министры - ред.) поддерживают связь друг с другом", - сказал Эрдоган.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры Путина и Эрдогана будут продолжительными.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849699258_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_b9b5c023bb619b13e12134fd69556f3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Реджеп Тайип Эрдоган, Политика, Владимир Путин
Эрдоган рассказал о "телефонной дипломатии" с Путиным
Эрдоган заявил, что поддерживает "телефонную дипломатию" с Путиным
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир путин поддерживают "телефонную дипломатию", заявил турецкий лидер.
Главы России и Турции в среду, 3 июля, провели переговоры в Астане, где проходит саммит Шаншайской организации сотрудничества.
"Мы проводим телефонную дипломатию, но тем временем наши друзья (министры - ред.) поддерживают связь друг с другом", - сказал Эрдоган.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры Путина и Эрдогана будут продолжительными.