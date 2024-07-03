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Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию

Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию - 03.07.2024, ПРАЙМ

Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию

Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:26+0300

2024-07-03T15:26+0300

2024-07-03T15:29+0300

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

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АСТАНА, 3 июл – ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее", - сказал он в ходе переговоров с российским коллегой.Президент России, в свою очередь, ответил, что обязательно приедет в Турцию.Путин и Эрдоган общаются на полях саммита ШОС в Астане. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча двух лидеров будет длиться как минимум час.

турция

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция