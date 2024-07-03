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Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:26+0300
2024-07-03T15:29+0300
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
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АСТАНА, 3 июл – ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее", - сказал он в ходе переговоров с российским коллегой.Президент России, в свою очередь, ответил, что обязательно приедет в Турцию.Путин и Эрдоган общаются на полях саммита ШОС в Астане. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча двух лидеров будет длиться как минимум час.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ТУРЦИЯ
15:26 03.07.2024 (обновлено: 15:29 03.07.2024)
 
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию

Путин пообещал обязательно приехать в Турцию в ответ на приглашение Эрдогана

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
© POOL
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АСТАНА, 3 июл – ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее", - сказал он в ходе переговоров с российским коллегой.
Президент России, в свою очередь, ответил, что обязательно приедет в Турцию.
Путин и Эрдоган общаются на полях саммита ШОС в Астане. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча двух лидеров будет длиться как минимум час.
 
ПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТУРЦИЯ
 
 
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