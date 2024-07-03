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Глава Финляндии призвал Европу перейти к военной экономике
Глава Финляндии призвал Европу перейти к военной экономике - 03.07.2024, ПРАЙМ
Глава Финляндии призвал Европу перейти к военной экономике
Европейским странам пора переходить к "экономике военного времени". Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на слова президента Финляндии Александера... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T06:45+0300
2024-07-03T06:45+0300
2024-07-03T06:45+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Европейским странам пора переходить к "экономике военного времени". Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на слова президента Финляндии Александера Стубба. "Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", - сообщается в материале. Так, Стубб отметил, что странам ЕС необходимо объединить заказы на вооружения, чтобы дать оборонной промышленности долгосрочную перспективу. По его словам, Европейский инвестиционный банк должен выйти за пределы "своих красных линий" и начать энергично финансировать военную промышленность. Ранее Стубб обвинил Россию во "вторжении" в Финляндию во время Второй мировой войны. По его словам, на фоне этого "многие обеспокоены" тем, что страна имеет 1300 километров общей границы с Россией, а между странами за все время якобы было 30 войн.
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россия, украина, финляндия, европа
РОССИЯ, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА
Глава Финляндии призвал Европу перейти к военной экономике
Президент Финляндии Стубб: Европе нужно перейти к экономике военного времени
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Европейским странам пора переходить к "экономике военного времени". Об этом пишет
агентство Bloomberg, ссылаясь на слова президента Финляндии Александера Стубба.
"Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", - сообщается в материале.
Так, Стубб отметил, что странам ЕС необходимо объединить заказы на вооружения, чтобы дать оборонной промышленности долгосрочную перспективу. По его словам, Европейский инвестиционный банк должен выйти за пределы "своих красных линий" и начать энергично финансировать военную промышленность.
Ранее Стубб обвинил Россию во "вторжении" в Финляндию во время Второй мировой войны. По его словам, на фоне этого "многие обеспокоены" тем, что страна имеет 1300 километров общей границы с Россией, а между странами за все время якобы было 30 войн.
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