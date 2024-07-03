https://1prime.ru/20240703/finlyandiya-849682741.html

Китай может решить конфликт на Украине одним звонком, утверждает Стубб

Китай может решить конфликт на Украине одним звонком, утверждает Стубб - 03.07.2024, ПРАЙМ

Китай может решить конфликт на Украине одним звонком, утверждает Стубб

Китайские власти могут решить украинский конфликт одним телефонный звонком в Россию, рассказал финский президент Александер Стубб. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T09:56+0300

2024-07-03T09:56+0300

2024-07-03T11:45+0300

россия

китай

финляндия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Китайские власти могут решить украинский конфликт одним телефонный звонком в Россию, рассказал финский президент Александер Стубб."Россия сейчас так зависит от Китая. Один телефонный звонок от председателя (КНР) Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис. Если бы он сказал, что пора начинать мирные переговоры, Россия была бы вынуждена это сделать", - заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg. Ранее финский президент, упоминая эскалацию конфликта на территории Украины и помощь Европы Киеву, заявил, что европейским странам пора переходить к "экономике военного времени".14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.

https://1prime.ru/20240703/finlyandiya-849678798.html

китай

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, финляндия