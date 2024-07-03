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Китай может решить конфликт на Украине одним звонком, утверждает Стубб
Китай может решить конфликт на Украине одним звонком, утверждает Стубб - 03.07.2024, ПРАЙМ
Китай может решить конфликт на Украине одним звонком, утверждает Стубб
Китайские власти могут решить украинский конфликт одним телефонный звонком в Россию, рассказал финский президент Александер Стубб. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T09:56+0300
2024-07-03T09:56+0300
2024-07-03T11:45+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Китайские власти могут решить украинский конфликт одним телефонный звонком в Россию, рассказал финский президент Александер Стубб."Россия сейчас так зависит от Китая. Один телефонный звонок от председателя (КНР) Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис. Если бы он сказал, что пора начинать мирные переговоры, Россия была бы вынуждена это сделать", - заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg. Ранее финский президент, упоминая эскалацию конфликта на территории Украины и помощь Европы Киеву, заявил, что европейским странам пора переходить к "экономике военного времени".14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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россия, китай, финляндия
Китай может решить конфликт на Украине одним звонком, утверждает Стубб
Стубб: Си Цзиньпин может решить конфликт на Украине одним звонком в РФ
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Китайские власти могут решить украинский конфликт одним телефонный звонком в Россию, рассказал финский президент Александер Стубб.
"Россия сейчас так зависит от Китая. Один телефонный звонок от председателя (КНР) Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис. Если бы он сказал, что пора начинать мирные переговоры, Россия была бы вынуждена это сделать", - заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg.
Ранее финский президент, упоминая эскалацию конфликта на территории Украины и помощь Европы Киеву, заявил, что европейским странам пора переходить к "экономике военного времени".
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
Глава Финляндии призвал Европу перейти к военной экономике