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Объем ФНБ за июнь снизился на 102 миллиарда рублей - 03.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Объем ФНБ за июнь снизился на 102 миллиарда рублей
Объем ФНБ за июнь снизился на 102 миллиарда рублей - 03.07.2024, ПРАЙМ
Объем ФНБ за июнь снизился на 102 миллиарда рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь снизился на 102 миллиарда рублей, до 12,602 триллиона, а в долларах - вырос на 5,473 миллиарда, до... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:33+0300
2024-07-03T11:33+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь снизился на 102 миллиарда рублей, до 12,602 триллиона, а в долларах - вырос на 5,473 миллиарда, до 146,962 миллиарда, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 июля 2024 года объем ФНБ составил 12 601 672,4 миллиона рублей, или 7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год... что эквивалентно 146 961,7 миллиона долларов США", - сказано в сообщении. В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 229,5 миллиарда юаней, 303,6 тонны золота в обезличенной форме, 1,676 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 660,683 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке. По состоянию на 1 июля объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4,603 триллиона рублей, или 53,684 миллиарда долларов (2,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год).
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минфин, фнб, объем фнб
Экономика, Минфин, ФНБ, объем ФНБ
11:33 03.07.2024
 
Объем ФНБ за июнь снизился на 102 миллиарда рублей

Минфин: объем ФНБ за июнь снизился до 12,602 триллиона рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь снизился на 102 миллиарда рублей, до 12,602 триллиона, а в долларах - вырос на 5,473 миллиарда, до 146,962 миллиарда, следует из материалов на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 июля 2024 года объем ФНБ составил 12 601 672,4 миллиона рублей, или 7% ВВП, прогнозируемого на 2024 год... что эквивалентно 146 961,7 миллиона долларов США", - сказано в сообщении.
В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 229,5 миллиарда юаней, 303,6 тонны золота в обезличенной форме, 1,676 миллиарда рублей.
На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 660,683 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке.
По состоянию на 1 июля объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4,603 триллиона рублей, или 53,684 миллиарда долларов (2,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год).
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