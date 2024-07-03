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Аналитики рассказали, что компенсировало Мосбирже "провал" валютных торгов

Аналитики рассказали, что компенсировало Мосбирже "провал" валютных торгов - 03.07.2024, ПРАЙМ

Аналитики рассказали, что компенсировало Мосбирже "провал" валютных торгов

Рост в июне объемов торгов валютными фьючерсами на Московской бирже мог компенсировать их снижение на валютном рынке (после приостановки торгов долларами и евро | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:57+0300

2024-07-03T14:57+0300

2024-07-03T15:00+0300

экономика

россия

мосбиржа

фьючерсы

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Рост в июне объемов торгов валютными фьючерсами на Московской бирже мог компенсировать их снижение на валютном рынке (после приостановки торгов долларами и евро вследствие санкций со стороны США), по крайней мере смотря на комиссионные доходы торговой площадки, считают аналитики компании "Ренессанс Капитал". Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, оказались Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. "На валютном рынке Московской биржи объемы торгов в июне снизились на 27% в месячном исчислении и на 10% в годовом, в то время как объемы торгов валютными фьючерсами выросли на 80% и на 17% соответственно. Последнее, с учетом большей эффективной комиссии, могло компенсировать эффект на комиссионные доходы от введения санкций в июне", - полагают аналитики "Ренессанс Капитала". Без учета валютных фьючерсов объемы торгов на срочном рынке снизились по отношению к предшествовавшему месяцу на 8%, схожая динамика наблюдалась на денежном (-6%) и фондовом рынках (-8%), отмечают аналитики. С учетом применяемых биржей комиссионных ставок (выше на фондовом и срочном рынках, ниже – на денежном и валютном) наиболее вероятно небольшое снижение комиссионных доходов в июне по отношению к апрелю и маю, полагают в "Ренессанс Капитале". "Однако в целом, во втором квартале, по нашим оценкам, они выросли как по отношению к предыдущему кварталу, так и по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С учетом сохранения высоких процентных ставок в экономике (и возможного повышения ключевой ставки в июле), во втором квартале, как и в 2024 году в целом, решающий вклад в операционный доход Мосбиржи внесет процентный доход", - резюмировали аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, фьючерсы