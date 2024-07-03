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Эксперт спрогнозировал динамику цен на газ в Европе

Эксперт спрогнозировал динамику цен на газ в Европе - 03.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал динамику цен на газ в Европе

Биржевые цены на газ в Европе на горизонте трех-четырех месяцев могут снизиться с текущих 370 долларов до 250 долларов за тысячу кубометров, сказал РИА Новости... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T07:04+0300

2024-07-03T07:04+0300

2024-07-03T07:39+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на горизонте трех-четырех месяцев могут снизиться с текущих 370 долларов до 250 долларов за тысячу кубометров, сказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман, комментируя устойчиво нисходящий тренд на европейском газовом рынке. Средняя биржевая стоимость газовых фьючерсов в Европе по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) по итогам первого полугодия снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до отметки чуть выше 330 долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Это близко к уровням мая-июня 2021 года – самого начала газового кризиса в регионе. Рекордным за первое полугодие был показатель 2022 года – 1138,8 доллара. Он выше средней цены за текущий год в 3,4 раза. "Снижение европейских цен на газ в годовом выражении, на мой взгляд, правильнее называть нормализацией относительно аномально высоких уровней 2022-2023 годов, когда стабильность на рынке была нарушена рядом факторов, включая низкий уровень запасов и снижение экспорта со стороны "Газпрома", – отметил эксперт. Сейчас фундаментальные факторы свидетельствуют о постепенном оздоровлении рынка, полагает собеседник агентства. Заполненность подземных газохранилищ в регионе близка к историческим максимумам, спрос в странах ЕС остается на пониженном уровне, доля ВИЭ в энергобалансе постепенно увеличивается, а новых шоков на стороне предложения пока не наблюдается, продолжил он. "Более того, с конца текущего года начинается период активного ввода мощностей в сфере СПГ в США, Катаре и ряде менее крупных стран-производителей, что будет дополнительно давить на цены. На этом фоне ожидаем постепенного снижения цен до 250 долларов за тысячу кубометров на горизонте трех-четырех месяцев", – добавил Кауфман. Таких уровней, по словам эксперта, достаточно для реализация новых проектов в сфере СПГ, но недостаточно для возникновения риска затоваривания рынка. "Среди рисков для такого прогноза можно выделить возможность форсирования отказа от оставшихся объемов российского газа и погодные факторы", – сказал он в заключение. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, а второй квартал – почти 355 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в начале июня впервые за пять месяцев поднималась выше 430 долларов. Котировки во вторник были стабильны на уровне 370 долларов. В 2021–2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

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россия, европа, газ