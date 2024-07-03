https://1prime.ru/20240703/gaz-849679732.html

Рынок газа в ЕС сбалансировался за счет "смерти покупателя", заявил эксперт

Рынок газа в ЕС сбалансировался за счет "смерти покупателя", заявил эксперт - 03.07.2024, ПРАЙМ

Рынок газа в ЕС сбалансировался за счет "смерти покупателя", заявил эксперт

Газовый рынок Европы сбалансировался за счет "смерти покупателя" – существенного, до уровня примерно 1996 года, сокращения в регионе спроса на газ, сказал в... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T08:17+0300

2024-07-03T08:17+0300

2024-07-03T08:18+0300

энергетика

европа

газ

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Газовый рынок Европы сбалансировался за счет "смерти покупателя" – существенного, до уровня примерно 1996 года, сокращения в регионе спроса на газ, сказал в комментарии РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Мы видим стабилизацию газового рынка Европы", – отметил собеседник агентства. Высокие цены на газ в 2021-2023 годах были "закономерным исходом неграмотной политики самого Евросоюза", считает эксперт. Европейские чиновники, по его словам, "выдавливали газ с энергобаланса" и "призывали компании не инвестировать в новые газовые проекты", запугивая их тем, что "очень скоро настанет энергетический переход" и газ никому не будет нужен. В итоге к середине 2021 года после COVID-19 объем потребления газа в Европе восстановился, а добычи было недостаточно для удовлетворения возрастающего спроса в регионе, продолжил Юшков. "С середины 2021 года цена пошла вверх. Осенью того года она достигла 1000 долларов за тысячу кубометров... Сейчас они подобную информацию стараются не афишировать, говоря, что все это было из России и якобы цены начали расти с началом СВО", – добавил он. На самом деле это не так, хотя сокращение российских поставок усугубило дефицит, подчеркнул эксперт. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние газовые цены на европейской бирже в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны. Биржевая стоимость газовых фьючерсов в регионе по итогам первого полугодия снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем до отметки чуть выше 330 долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Это близко к уровням мая-июня 2021 года – самого начала газового кризиса в Европе. "(Европейский газовый – ред.) рынок стабилизировался. Но не за счет того, что кто-то пришел, например, вместо России на европейский газовый рынок, заменил ее – и все замечательно. А за счет того, что это не новое предложение сбалансировало рынок, а сокращение спроса. За 2022-2023 года Европа обрушила объем потребления... до уровня примерно 1996 года. Это существенно. Рынок сбалансировался, но именно за счет смерти покупателя, то есть сократился спрос", – отметил Юшков. Потребление газа в ЕС, согласно данным евростата, сократилось с 413 миллиардов кубометров в 2021 году до 330 миллиардов кубометров в 2023 году – на 20% за два года. Больше всего пострадали производства, которые использовали газ в качестве сырья, добавил эксперт. Среди них он назвал производство азотных удобрений, химическую отрасль, а также металлургию и стекольную промышленность. Именно "за счет их закрытия Европа смогла стабилизировать свой рынок", подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240703/gaz-849679225.html

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европа, газ